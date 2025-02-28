Как нападки Трампа сплотили канадцев и повлияли на рейтинги партии Трюдо

С возвращением Дональда Трампа на американскую политическую сцену атмосфера в отношениях между США и Канадой начала резко меняться.

Еще во время предвыборной кампании Трамп не стеснялся "троллить" Оттаву, намекая, что Канада в случае невыгодных экономических условий может быть "поглощена" США или же, мол, сами канадцы желают превращения страны в "51-й штат" Америки.

Лидера канадского правительства Джастина Трюдо Трамп вообще насмешливо называет "губернатором".

И нападки нового американского президента привели к новой волне патриотизма в канадском обществе, а рейтинг правящей Либеральной партии начал двигаться вверх.

О том, как благодаря Трампу меняется внутриполитическая ситуация в Канаде, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского "Канада не продается": как угрозы Трампа повлияли на ближайшего союзника США. Далее – краткое ее изложение.

Когда Трамп начал насмехаться над Канадой, многие канадцы восприняли это лично и эмоционально. В стране вспыхнули акции, призванные продемонстрировать, что "Канада не продается" – именно такой лозунг стал лейтмотивом протестной кампании.

Опрос Angus Reid Group в феврале 2025-го показал рост до 44% количества тех, кто "очень гордится" своей страной, по сравнению с 34% в декабре 2024-го. Такой же рост наблюдается в количестве тех, кто говорит, что имеет "глубокую эмоциональную привязанность к Канаде", которая выросла с 49% до 59%.

Кульминацией всплеска патриотизма стала победа канадской сборной по хоккею над американской командой в финале турнира 4 наций НХЛ, который проводился в Бостоне.

Наконец сам премьер Джастин Трюдо не удержался от эмоций и написал твит "Вы не заберете нашу страну и нашу игру", очевидно, апеллируя к американскому президенту.

Осознавая, что впереди непростые выборы, Либеральная партия Джастина Трюдо пытается мобилизовать свой электорат на волне лозунгов о защите канадского суверенитета. И ей это удается.

Сводные данные крупнейших агентств на сайте CBC показывают, что еще 6 января поддержка либералов была самой низкой за последние годы – 20,1% и речь шла фактически о потенциальной потере второго места на грядущих выборах. А уже по состоянию на 23 февраля этот рейтинг вырос до 27,5%.

При этом такой рост начал сопровождаться неторопливым, но падением рейтинга консерваторов (44,2% – 41,8% за те же даты) и сильным спадом поддержки демократов (19,3% – 15,4%).

Фактически политика Трампа поспособствовала возвращению поддержки либералов.

Конечно, консерваторы все еще остаются фаворитами и могут получить наибольшее количество мест на выборах, если бы они состоялись сегодня, но уже существует шанс один к четырем, что партия не сможет обеспечить себе правительство большинства.

Итак, больше всего от резкого изменения общественных настроений страдает Консервативная партия и ее лидер Пьер Пуалевр (или англиканизированно – Полиев).

Когда Илон Маск и некоторые влиятельные представители правых в США еще до инаугурации Трампа начали называть Пуалевра как своего идеологического союзника, это сначала играло на руку консерваторам.

Но когда Трамп начал давить на Канаду, такие симпатии стали для консерваторов "токсичным активом".

Общественные последствия заявлений Трампа о "продаже" или даже "аннексии" Канады кажутся более глубокими, чем кратковременный всплеск возмущения. У людей, которые не воспринимают современную политику США, теперь возник дополнительный стимул закрепиться в "проканадской" позиции.

Впрочем, часть аналитиков отмечает, что разрыв с США маловероятен из-за тесной интеграции экономик и необходимости совместного решения вопросов безопасности (в частности, в рамках NORAD).

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского "Канада не продается": как угрозы Трампа повлияли на ближайшего союзника США.