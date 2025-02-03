Як Трамп зламав правила світової торгівлі та що робити Україні

Дональд Трамп вже реалізував свою обіцянку та запровадив тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. На черзі – тарифи на товари з Євросоюзу.

Це рішення збурило міжнародну торгівлю.

Про те, що ж тоді робити Україні – і владі, і бізнесу, читайте в колонці заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна. Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, великим викликом буде хвиля заходів в світі з кореляції товаропотоків. За його словами, головний фокус зараз – підтримувати і розвивати відносини і знімати тарифи з ближчими торговими партнерами.

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"Наша торгівля Європо-Середземноморська – в цей регіон у 2024 році ми експортували 76,8% товарів. Країни цього регіону об’єднані в єдині правила походження ПанЄвроМед, що дозволяє будувати безмитні ланцюги постачання на основі сертифіката походження EUR.1", – зазначає Качка.

За його словами, для підтримки і розвитку торгівельних відносини слід зробити низку кроків.

Подальша інтеграція до внутрішнього ринку ЄС.

Наше завдання на цей рік – щонайменше зберегти існуючі параметри торгівлі з ЄС, що важливо лише для чутливих аграрних товарів.

Для промисловості митних бар’єрів немає. Вже цього року торгівля промисловою продукцією (промисловий безвіз АСАА) буде фактично відбуватись в режимі свободи руху товарів ЄС.

Ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Головне перетворити Туреччину на частину нашої матриці ПанЄвроМед. З ратифікацією зони вільної торгівлі з Туреччиною турецька сировина стане основою для продукції з доданою вартістю для експорту в ЄС.

Звучить як казка, але запитайте в знайомих виробників текстильної продукції.

3.Модернізувати Угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA).

В першому півріччі угода буде підписана міністрами економіки України, Норвегії, Швейцарії, Ісландії та Ліхтенштейну.

Ці найбільш інтегровані з ЄС ринки є омріяними для багатьох наших виробників.

4.Укладення угод про вільну торгівлю з іншими країнами ПанЄвроМед.

Мова йде про Єгипет (експорт в 2024 році – $1,6 млрд), Ліван ($412 млн), Туніс ($330 млн), Алжир($314 млн) та інші країни.

Тут важливий не так обсяг торгівлі, як можливість побудови виробничих ланцюгів, пояснює експерт.

Інший вектор, додає Тарас Качка, – розвивати відносини з тими країнами, які ставлять на розвиток торгівлі. Канада, Британія, ОАЕ – їх стиль в торгівлі різний, але вони є важливими торгівельними центрами в своїх регіонах.

Автор колонки зазначає, що з цими країнами Україна має і угоди про цифрову торгівлю.

"Ми будемо розширяти мережу таких угод. Як і угод про взаємний захист інвестицій", – пише торговий представник України. За його словами, угоди на кшталт про цифрову торгівлю чи захист інвестицій мають гарантувати наші інтереси в усіх сферах міжнародної економіки.

Також Україна продовжить відстоювати свої інтереси в Світовій організації торгівлі.

Загалом, на думку експерта, на цей час треба робити ставку на двосторонні відносини з ключовими партнерами і на активні інструменти захисту національного виробника – торговий захист, адміністративні заходи, і в разі потреб піднімати тарифи і забороняти імпорт там де треба.

Але це все має розвиватися лише в контексті промислової політики України "Зроблено в Україні".

На думку автора колонки, настають часи, коли угоди про доступ до ринок мусимуть включати і безпекові гарантії. Цілком може бути, що це і є логіка нашої майбутньої угоди зі США.

Докладніше – в колонці Тараса Качки Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.