Как Трамп сломал правила мировой торговли и что делать Украине

Дональд Трамп уже реализовал свое обещание и ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. На очереди – тарифы на товары из Евросоюза.

Это решение возмутило международную торговлю.

О том, что же тогда делать Украине – и власти, и бизнесу, читайте в колонке заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки Дональд Трамп меняет торговые правила для всего мира. Что должна делать Украина. Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, большим вызовом будет волна мероприятий в мире по корреляции товаропотоков. По его словам, главный фокус сейчас – поддерживать и развивать отношения и снимать тарифы с более близкими торговыми партнерами.

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"Наша торговля Европо-Средиземноморская – в этот регион в 2024 году мы экспортировали 76,8% товаров. Страны этого региона объединены в единые правила происхождения ПанЕвроМед, что позволяет строить беспошлинные цепи поставок на основе сертификата происхождения EUR.1", – отмечает Качка.

По его словам, для поддержания и развития торговых отношения следует предпринять ряд шагов.

Дальнейшая интеграция во внутренний рынок ЕС.

Наша задача на этот год – как минимум сохранить существующие параметры торговли с ЕС, что важно только для чувствительных аграрных товаров.

Для промышленности таможенных барьеров нет. Уже в этом году торговля промышленной продукцией (промышленный безвиз АСАА) будет фактически происходить в режиме свободы движения товаров ЕС.

Ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией

Главное превратить Турцию на часть нашей матрицы ПанЕвроМед. С ратификацией зоны свободной торговли с Турцией турецкое сырье станет основой для продукции с добавленной стоимостью для экспорта в ЕС.

Звучит как сказка, но спросите у знакомых производителей текстильной продукции.

модернизировать Соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA).

В первом полугодии соглашение будет подписано министрами экономики Украины, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна.

Эти наиболее интегрированные с ЕС рынки являются желанными для многих наших производителей.

4 Заключение соглашений о свободной торговле с другими странами ПанЕвроМед.

Речь идет о Египте (экспорт в 2024 году – $1,6 млрд), Ливане ($412 млн), Тунисе ($330 млн), Алжире ($314 млн) и других странах.

Здесь важен не так объем торговли, как возможность построения производственных цепочек, объясняет эксперт.

Другой вектор, добавляет Тарас Качка, – развивать отношения с теми странами, которые ставят на развитие торговли. Канада, Британия, ОАЭ – их стиль в торговле разный, но они являются важными торговыми центрами в своих регионах.

Автор колонки отмечает, что с этими странами Украина имеет и соглашения о цифровой торговле.

"Мы будем расширять сеть таких соглашений. Как и соглашений о взаимной защите инвестиций", – пишет торговый представитель Украины. По его словам, соглашения вроде о цифровой торговле или защите инвестиций должны гарантировать наши интересы во всех сферах международной экономики.

Также Украина продолжит отстаивать свои интересы во Всемирной торговой организации.

В целом, по мнению эксперта, в настоящее время надо делать ставку на двусторонние отношения с ключевыми партнерами и на активные инструменты защиты национального производителя – торговая защита, административные меры, и в случае необходимости поднимать тарифы и запрещать импорт там, где надо.

Но это все должно развиваться только в контексте промышленной политики Украины "Сделано в Украине".

По мнению автора колонки, наступают времена, когда соглашения о доступе к рынку должны будут включать и гарантии безопасности. Вполне может быть, что это и есть логика нашего будущего соглашения с США.

Подробнее – в колонке Тараса Качки Дональд Трамп меняет торговые правила для всего мира. Что должна делать Украина.