У Єврокомісії почав роботу новий директорат з розширення та східного сусідства

З 1 лютого 2025 року у Європейській комісії розпочав роботу новий Генеральний директорат з питань розширення та східного сусідства (скорочено: DG ENEST), який буде опікуватися країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до Європейського Союзу.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Новий директорат, який працює з початку лютого, буде відповідати за держави, які належать до політики східного сусідства ЄС, а також держави, які вже отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

"З 1 лютого 2025 року Комісія має Генеральний директорат з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST), відповідальний за переговори з країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Одним з завдань директорату також є "регіональна співпраця та регіональні ініціативи, включаючи поступову інтеграцію країн-кандидатів, які працюють над вступом до ЄС".

"Генеральний директорат керуватиме більшою частиною фінансової та технічної допомоги ЄС партнерам по розширенню, а також країнам Східного сусідства ЄС, таким як Вірменія, Азербайджан та Білорусь. Крім того, він надаватиме постійну та стійку підтримку Україні, продовжуватиме роботу з відновлення та реконструкції України, а також включатиме Українську донорську платформу", – розповіли у Єврокомісії.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення директорату з розширення та східного партнерства у вересні 2024 року, а офіційне рішення про це було прийнято у грудні 2024 року.

Про погляд на розширення ЄС та вступ до ЄС України читайте в статті уповноваженого уряду Польщі на переговорах щодо членства країни в ЄС Яна Трущинського Розширення в інтересах Польщі: якою має бути політика Варшави щодо вступу України до ЄС.