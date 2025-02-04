Чому скасування енергетичних санкції проти РФ можливе і що варто робити Україні

Потенційна угода між адміністрацією Дональда Трампа та Росією може мати серйозний вплив на енергетичний баланс Європи та світові енергетичні ринки загалом.

При цьому найгіршим сценарієм є повернення російської енергетичної експансії на світових ринках через морські поставки скрапленого природного газу.

Будь-яке послаблення санкцій проти РФ може мати серйозні наслідки, попереджають спеціаліст із комунікацій Razom We Stand Максим Гардус і директор кампаній Stand With Ukraine Олег Савицький у колонці Енергетична надія Кремля: чи створить Дональд Трамп нові можливості для РФ. Далі – стислий її виклад.

Автори колонки нагадують, що попередня каденція Дональда Трампа показала його схильність до переговорів із Кремлем та прагнення до "вигідних угод" замість системного тиску.

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"Сьогодні умови інші та напрямок політики нової адміністрації США може бути більш жорстким, але ризик "вигідних угод" для поділу енергетичних ринків залишається", – пишуть Гардус і Савицький.

На їхню думку, стратегія США щодо війни в Україні може включати послаблення обмежень на російський експорт енергоресурсів в обмін на формальне припинення бойових дій або "заморожений конфлікт".

Одним із ключових елементів такої угоди, припускають автори колонки, може стати відновлення доступу російського скрапленого природного газу до міжнародного ринку.

Експерти зазначають, що адміністрація Трампа вже мала досвід пом’якшення енергетичних санкцій, зокрема щодо Ірану та Венесуели.

"В найгіршому сценарії аналогічний підхід щодо Росії може розблокувати експорт з "Арктик СПГ-2", дозволити використання західних технологій та зняти обмеження на співпрацю з європейськими та азійськими покупцями", – попереджають Максим Гардус і Олег Савицький.

Вони пояснюють, що для України це означатиме значні стратегічні ризики та загрози: зміцнення позицій Росії у світовій енергетиці та нарощення експортних прибутків, зменшення стимулів для ЄС переходити на альтернативні джерела енергії та послаблення міжнародної коаліції проти агресора.

Автори колонки впевнені, що Україна та її міжнародні партнери повинні проактивно діяти, щоб не допустити відновлення експансії Росії на світовому ринку СПГ через можливе послаблення санкцій.

"Передусім українська дипломатія має посилити комунікацію з ключовими гравцями в ЄС і США, наголошуючи на небезпеці будь-яких поступок Кремлю. Зміцнення коаліції держав, які підтримують санкційну політику, має стати пріоритетом", – пишуть експерти.

За їхніми словами, важливим кроком є активна участь у формуванні енергетичної політики Європи.

Україна повинна виступати за довгострокові зобов’язання щодо повної відмови від російського газу та підтримувати ініціативи з розвитку відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та декарбонізації промисловості.

Водночас необхідно розширювати власні можливості для експорту електроенергії до ЄС, зміцнюючи енергетичні зв’язки з сусідніми державами.

"На глобальному рівні слід продовжувати роботу із країнами G7 щодо впровадження вторинних санкцій проти компаній, які допомагають Росії обходити обмеження", – продовжують автори колонки.

Вони резюмують, що лише жорсткий контроль і стратегічне партнерство дозволять зупинити енергетичну експансію Кремля та захистити довгострокові інтереси України.

Докладніше – в колонці Максима Гардуса і Олега Савицького Енергетична надія Кремля: чи створить Дональд Трамп нові можливості для РФ.