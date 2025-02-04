Почему отмена энергетических санкций против РФ возможна и что стоит делать Украине

Потенциальное соглашение между администрацией Дональда Трампа и Россией может оказать серьезное влияние на энергетический баланс Европы и мировые энергетические рынки в целом.

При этом худшим сценарием является возвращение российской энергетической экспансии на мировых рынках через морские поставки сжиженного природного газа.

Любое ослабление санкций против РФ может иметь серьезные последствия, предупреждают специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус и директор кампаний Stand With Ukraine Олег Савицкий в колонке Энергетическая надежда Кремля: создаст ли Дональд Трамп новые возможности для РФ. Далее – краткое ее изложение.

Авторы колонки напоминают, что предыдущая каденция Дональда Трампа показала его склонность к переговорам с Кремлем и стремление к "выгодным сделкам" вместо системного давления.

Реклама:

"Сегодня условия другие и направление политики новой администрации США может быть более жестким, но риск "выгодных сделок" для разделения энергетических рынков остается", – пишут Гардус и Савицкий.

По их мнению, стратегия США в отношении войны в Украине может включать ослабление ограничений на российский экспорт энергоресурсов в обмен на формальное прекращение боевых действий или "замороженный конфликт".

Одним из ключевых элементов такого соглашения, предполагают авторы колонки, может стать восстановление доступа российского сжиженного природного газа к международному рынку.

Эксперты отмечают, что администрация Трампа уже имела опыт смягчения энергетических санкций, в частности в отношении Ирана и Венесуэлы.

"В худшем сценарии аналогичный подход в отношении России может разблокировать экспорт из "Арктик СПГ-2", позволить использование западных технологий и снять ограничения на сотрудничество с европейскими и азиатскими покупателями", – предупреждают Максим Гардус и Олег Савицкий.

Они объясняют, что для Украины это будет означать значительные стратегические риски и угрозы: укрепление позиций России в мировой энергетике и наращивание экспортных доходов, уменьшение стимулов для ЕС переходить на альтернативные источники энергии и ослабление международной коалиции против агрессора.

Авторы колонки уверены, что Украина и ее международные партнеры должны проактивно действовать, чтобы не допустить возобновления экспансии России на мировом рынке СПГ из-за возможного ослабления санкций.

"Прежде всего украинская дипломатия должна усилить коммуникацию с ключевыми игроками в ЕС и США, подчеркивая опасность любых уступок Кремлю. Укрепление коалиции государств, которые поддерживают санкционную политику, должно стать приоритетом", – пишут эксперты.

По их словам, важным шагом является активное участие в формировании энергетической политики Европы.

Украина должна выступать за долгосрочные обязательства по полному отказу от российского газа и поддерживать инициативы по развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности и декарбонизации промышленности.

В то же время необходимо расширять собственные возможности для экспорта электроэнергии в ЕС, укрепляя энергетические связи с соседними государствами.

"На глобальном уровне следует продолжать работу со странами G7 по внедрению вторичных санкций против компаний, которые помогают России обходить ограничения", – продолжают авторы колонки.

Они резюмируют, что только жесткий контроль и стратегическое партнерство позволят остановить энергетическую экспансию Кремля и защитить долгосрочные интересы Украины.

Подробнее – в колонке Максима Гардуса и Олега Савицкого Энергетическая надежда Кремля: создаст ли Дональд Трамп новые возможности для РФ.