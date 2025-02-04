Посол України в США прокоментувала заяви Келлога щодо вимог проведення виборів

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з українською стороною у США наразі не обговорювали необхідність проведення виборів до кінця 2025 року.

Про це вона сказала в інтерв'ю проєкту Суспільного, передає "Європейська правда".

ВИПРАВЛЕНО О 18:25. Суспільне змінило зміст новини, прибравши частину про готовність обговорювати вибори у разі порушення цього питання з боку команди Трампа. Посольство уточнило, що Маркарова мала на увазі, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.

Маркарова заявила, що з українською стороною у США наразі не обговорювали необхідність щодо проведення виборів до кінця 2025 року.

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"Україна та Америка – вільні країни. Кожен може говорити свої думки. Якщо це питання буде порушуватись, ми безумовно готові до цього обговорення, як це робили і раніше. Ми будемо дуже раді, якщо в Україні відбудуться вибори, бо це означатиме, що ми перемогли в цій війні", – заявила дипломатка.

Цей коментар з’явився на тлі того, що 1 лютого спеціальний посланник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", – сказав тоді він.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.

Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.