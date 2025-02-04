Посол Украины в США отреагировала на заявления Келлога о требованиях проведения выборов

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что с украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года.

Об этом она сказала в интервью проекту Суспільного, передает "Европейская правда".

ИСПРАВЛЕНО В 18:25. Суспільне изменило содержание новости, убрав часть о готовности обсуждать выборы в случае поднятия этого вопроса со стороны команды Трампа. Посольство уточнило, что Маркарова имела в виду, что Украина готова и в дальнейшем объяснять, почему проведение выборов во время войны невозможно реализовать.

Маркарова заявила, что с украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года.

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"Украина и Америка – свободные страны. Каждый может говорить свои мысли. Если этот вопрос будет подниматься, мы безусловно готовы к этому обсуждению, как это делали и раньше. Мы будем очень рады, если в Украине состоятся выборы, потому что это будет означать, что мы победили в этой войне", – заявила дипломат.

Этот комментарий появился на фоне того, что 1 февраля специальный посланник Трампа по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог заявил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом прелесть крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", – сказал тогда он.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.

Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.