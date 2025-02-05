Глава МЗС Чехії про уроки з історії, які має винести Захід перш ніж йти на переговори з РФ

Події сьогодення часто нагадують минуле.

Тож сьогодні, коли Україна відстоює не лише свій суверенітет, а й принципи, на яких ґрунтується демократичний світ, ми бачимо немов відлуння фатального 1938 року. Знову лунають заклики до компромісу та голоси, які кажуть, що стабільність можна купити, пожертвувавши справедливістю.

Знову є ті, хто вважає, що умиротворення диктатора може задовольнити його амбіції.

Про те, які висновки з історії треба зробити, щоб не потрапити у пастку під час переговорів з російським агресором і окупантом, читайте в колонці міністра закордонних справ Чеської Республіки Яна Ліпавського "Не мир, а капітуляція під маскою дипломатії". Міністр Ліпавський – про умови переговорів з РФ. Далі – стислий її виклад.

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Ліпавський нагадує, що 85 років тому Мюнхенська угода не принесла миру, а дала старт окупації та руйнуванням і відкрила одну з найтемніших сторінок XX століття.

"Умиротворення додало впевненості Гітлеру, і так само воно додасть впевненості Путіну. Відмовитися від України – означатиме, що ми відмовилися від принципу, за яким нації мають право визначати власну долю", – пише автор колонки.

Він попереджає, що поганий "мир" з Росією не закінчить цю війну, а лише відтермінує наступну.

"Припинення вогню, яке заморозить територіальні здобутки або позбавить Україну її законного місця в європейській і трансатлантичній спільноті, стане для Кремля винагородою за насильство і шахрайство.

А ще воно легітимізує воєнні злочини та гарантує, що винуватці звірств у Бучі, Маріуполі та Ірпені уникнуть покарання", – пояснює очільник чеського МЗС.

Міністр підкреслює, що це буде не мир, а капітуляція, замаскована під дипломатію.

Успіх Росії означає поразку Заходу, зазначає Ян Ліпавський.

"Це "гра з нульовою сумою", коли дві сторони не можуть виграти одночасно. На кону стоять фундаментальні принципи нашого спільного майбутнього – суверенітет, справедливість і підзвітність.

Ми повинні відкинути будь-які переговори, які ігнорують ці принципи", – закликає міністр закордонних справ Чехії.

Він наголошує, що мирні переговори не мають перетворитися на простий територіальний торг, і додає, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.

"Для досягнення миру потрібні мужність, наполегливість і, перш за все, ясність. Ясність щодо того, що перемога України є не лише її власною перемогою. Йдеться про спільну перемогу демократичного світу на чолі з націями, які розуміють ціну свободи", – резюмує міністр.

Докладніше – в колонці Яна Ліпавського "Не мир, а капітуляція під маскою дипломатії". Міністр Ліпавський – про умови переговорів з РФ.