Глава МИД Чехии об уроках из истории, которые должен вынести Запад перед переговорами с РФ

События сегодняшнего дня часто напоминают прошлое.

Поэтому сегодня, когда Украина отстаивает не только свой суверенитет, но и принципы, на которых основывается демократический мир, мы видим словно эхо рокового 1938 года. Снова раздаются призывы к компромиссу и голоса, которые говорят, что стабильность можно купить, пожертвовав справедливостью.

Снова есть те, кто считает, что умиротворение диктатора может удовлетворить его амбиции.

О том, какие выводы из истории надо сделать, чтобы не попасть в ловушку во время переговоров с российским агрессором и оккупантом, читайте в колонке министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского "Не мир, а капитуляция под маской дипломатии". Министр Липавский – об условиях переговоров с РФ. Далее – краткое ее изложение.

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Липавский напоминает, что 85 лет назад Мюнхенское соглашение не принесло мира, а дало старт оккупации и разрушениям и открыло одну из самых темных страниц XX века.

"Умиротворение придало уверенности Гитлеру, и так же оно придаст уверенности Путину. Отказаться от Украины – будет означать, что мы отказались от принципа, по которому нации имеют право определять собственную судьбу", – пишет автор колонки.

Он предупреждает, что плохой "мир" с Россией не закончит эту войну, а лишь отсрочит следующую.

"Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением за насилие и мошенничество.

А еще оно легитимизирует военные преступления и гарантирует, что виновники зверств в Буче, Мариуполе и Ирпене избегут наказания", – объясняет глава чешского МИД.

Министр подчеркивает, что это будет не мир, а капитуляция, замаскированная под дипломатию.

Успех России означает поражение Запада, отмечает Ян Липавский.

"Это "игра с нулевой суммой", когда две стороны не могут выиграть одновременно. На кону стоят фундаментальные принципы нашего общего будущего – суверенитет, справедливость и подотчетность.

Мы должны отвергнуть любые переговоры, которые игнорируют эти принципы", – призывает министр иностранных дел Чехии.

Он отмечает, что мирные переговоры не должны превратиться в простой территориальный торг, и добавляет, что мир начинается с привлечения агрессора к ответственности.

"Для достижения мира нужны мужество, настойчивость и, прежде всего, ясность. Ясность относительно того, что победа Украины является не только ее собственной победой. Речь идет об общей победе демократического мира во главе с нациями, которые понимают цену свободы", – резюмирует министр.

Подробнее – в колонке Яна Липавского "Не мир, а капитуляция под маской дипломатии". Министр Липавский – об условиях переговоров с РФ.