ЗМІ: ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися та отримати компенсацію

У вівторок, 4 лютого, Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на слова проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, це спроба зробити відомство відповідним до пріоритетів президента Дональда Трампа, включно із боротьбою з наркокартелями.

Газета зазначила, що ЦРУ стало першим розвідувальним агентством, яке повідомило своїм співробітникам, що вони можуть звільнитися з роботи та отримати зарплату за приблизно вісім місяців у рамках намагань Трампа щодо скорочення федерального уряду.

Реклама:

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що відомство також припиняє прийом на роботу претендентів, які вже отримали умовну пропозицію, вказує газета.

Він зазначив, що деякі такі пропозиції, ймовірно, будуть анульовані, якщо кандидати не мають відповідного досвіду для нових цілей відомства, які включають протидію Китаю.

Речниця ЦРУ заявила, що цей крок є частиною зусиль, щоб "наповнити агентство новою енергією".

Ще наприкінці січня телеканал NBC передавав, що адміністрація Трампа пропонує восьмимісячну вихідну допомогу для держслужбовців, які погодяться звільнитися за власним бажанням, очікується, що пропозицію приймуть до 10% федеральних чиновників, заощадивши мільярди доларів уряду.

24 січня Сенат США затвердив кандидатуру Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Реткліфф, колишній конгресмен Техасу, обіймав посаду директора Національної розвідки з 2020 по 2021 рік під час першого терміну Трампа. Реткліфф був ключовим захисником Трампа під час першої процедури імпічменту в Палаті представників.

4 лютого Комітет Сенату США з питань розвідки проголосував на підтримку кандидатури Трампа на посаду директора Національної розвідки – Тулсі Габбард.

На посаді директора Національної розвідки США Тулсі Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько $100 млрд і служитиме головним радником Трампа з питань розвідки.