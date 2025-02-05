Орбан вирішив роздати гроші пенсіонерам у селах за рік до виборів

Уряд Угорщини вирішив запровадити безкоштовні гранти сотням тисяч пенсіонерів у сільській місцевості на ремонт їхніх будинків, про що оголосили приблизно за рік до парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Угорський премʼєр Віктор Орбан у середу, 5 лютого, заявив, що кожен пенсіонер у селі зможе розраховувати на грант у розмірі 3 млн форинтів ($7683), щоб відремонтувати свою оселю.

Орбан уточнив, що на гранти уряд Угорщини виділить 90 мільярдів форинтів протягом двох років, а право на їхнє отримання матимуть пенсіонери, які проживають у селах з населенням менше ніж 5000 мешканців.

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Партія премʼєра Угорщини "Фідес" має найсильнішу підтримку в сільській місцевості та в невеликих містах. Тому вважається, що урядова ініціатива спрямована саме на виборців, які традиційно підтримують партію влади.

Водночас Угорщина цього року стикається із серйозними економічними викликами. Уряд країни планує досягти зростання економіки на рівні 3,4% ВВП цього року, що, на думку більшості економістів, є надто оптимістичним.

Орбан сподівається, що зростання буде стимульоване житловими субсидіями, підвищенням зарплат і пенсій, а також вливанням капіталу в малий бізнес.

Угорський премʼєр стикається з найсерйознішим політичним викликом з часів приходу до влади у 2010 році від правоцентристської партії Петера Мадяра "Тиса", яка увірвалася в угорську політику минулого року.

Опубліковані восени минулого року опитування навіть показували незначну перевагу "Тиси" над "Фідесом", чого не було за всі роки перебування Віктора Орбана при владі.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.