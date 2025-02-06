Як "тарифна війна" Трампа може нашкодити самій Америці

Президент США Дональд Трамп пішов на драматичну ескалацію і запровадив загальний тариф у розмірі 10% на товари з Китаю, а також пригрозив 25-відсотковим митом на імпорт із Канади та Мексики. А на додачу – пообіцяв аналогічні заходи щодо Європейського Союзу.

Заявлена мета Трампа – укласти угоди, які зупинять потік наркотиків та нелегальної імміграції до США. І це свідчить, що тепер тарифи стають інструментом охорони кордонів.

Про те, який вплив на світову економіку і добробут американців може мати "тарифна війна" Дональда Трампа, читайте в колонці професорки політології Університету Торонто Карли Норльоф Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки зазначає, що торговельні бар'єри такого масштабу можуть дестабілізувати світові ринки, підвищити ціни для американських споживачів і потенційно втягнути США – а разом із ними й увесь світ – у рецесію.

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"Роблячи ставку на те, що зміцнення прикордонної безпеки варте можливих економічних втрат, Трамп ризикує довгостроковим впливом та добробутом Америки", – попереджає професорка.

За її словами, Канада, Мексика і Китай є ключовими торговими партнерами США – першими, другими і третіми за обсягами експорту ринками відповідно, – вони можуть завдати удару у відповідь, запровадивши власні тарифи.

Крім того, караючи цих ключових партнерів, Дональд Трамп ризикує спровокувати їхній перехід до альтернативних постачальників.

"І це здатне ослабити економічний вплив Америки в довгостроковій перспективі", – зазначає Карла Норльоф.

Вона нагадує, що стратегія національної безпеки Америки базується на підтримці тісних економічних зв’язків із союзниками та створенні економічної дистанції від суперників. І торговельна війна, на її переконання, значно ускладнює досягнення цієї мети.

Безумовно, продовжує авторка колонки, швидкі поступки Мексики та Канади свідчать про те, що використання економічної залежності може допомогти досягти політичних цілей без значних власних втрат у короткостроковій перспективі.

Також, окрім заявлених цілей про захист кордону, запровадження тарифів щодо основних торговельних партнерів дозволяє Трампу стверджувати, що він захищає американську промисловість, стимулює внутрішнє виробництво, створює робочі місця та скорочує торговельний дефіцит – а це теми, які регулярно з’являються у його передвиборчій риториці.

Професорка політології Університету Торонто припускає, що якщо іноземні експортери знизять ціни, щоб компенсувати зменшення попиту з боку США, Америка потенційно може отримати вигоду від кращих умов торгівлі, сплачуючи за імпорт дешевше, ніж за експорт.

Однак цей аргумент щодо оптимальних тарифів ігнорує значні ризики, які бере на себе Трамп.

Карла Норльоф вважає, що подальша ескалація може порушити глобальні ланцюги постачання, негативно вплинути на економіку США та світу, а також зашкодити політичним відносинам.

"У майбутньому дедалі більше країн матимуть ще вагоміші причини зменшити свою економічну та політичну залежність від США.

Врешті-решт, економічні та політичні наслідки політики Трампа можуть підірвати самі цілі, яких вона покликана досягти, і принести Америці більше втрат, ніж вигоди", – резюмує професорка.

Докладніше – у колонці Карли Норльоф Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.