Как "тарифная война" Трампа может навредить самой Америке

Президент США Дональд Трамп пошел на драматическую эскалацию и ввел общий тариф в размере 10% на товары из Китая, а также пригрозил 25-процентной пошлиной на импорт из Канады и Мексики. А в придачу – пообещал аналогичные меры в отношении Европейского Союза.

Заявленная цель Трампа – заключить соглашения, которые остановят поток наркотиков и нелегальной иммиграции в США. И это свидетельствует, что теперь тарифы становятся инструментом охраны границ.

О том, какое влияние на мировую экономику и благосостояние американцев может иметь "тарифная война" Дональда Трампа, читайте в колонке профессора политологии Университета Торонто Карлы Норльоф Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что торговые барьеры такого масштаба могут дестабилизировать мировые рынки, повысить цены для американских потребителей и потенциально втянуть США – а вместе с ними и весь мир – в рецессию.

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"Делая ставку на то, что укрепление пограничной безопасности стоит возможных экономических потерь, Трамп рискует долгосрочным влиянием и благосостоянием Америки", – предупреждает профессор.

По ее словам, Канада, Мексика и Китай являются ключевыми торговыми партнерами США – первыми, вторыми и третьими по объемам экспорта рынками соответственно, – они могут нанести ответный удар, введя собственные тарифы.

Кроме того, наказывая этих ключевых партнеров, Дональд Трамп рискует спровоцировать их переход к альтернативным поставщикам.

"И это способно ослабить экономическое влияние Америки в долгосрочной перспективе", – отмечает Карла Норльоф.

Она напоминает, что стратегия национальной безопасности Америки базируется на поддержании тесных экономических связей с союзниками и создании экономической дистанции от соперников. И торговая война, по ее убеждению, значительно усложняет достижение этой цели.

Безусловно, продолжает автор колонки, быстрые уступки Мексики и Канады свидетельствуют о том, что использование экономической зависимости может помочь достичь политических целей без значительных собственных потерь в краткосрочной перспективе.

Также, помимо заявленных целей о защите границы, введение тарифов в отношении основных торговых партнеров позволяет Трампу утверждать, что он защищает американскую промышленность, стимулирует внутреннее производство, создает рабочие места и сокращает торговый дефицит – а это темы, которые регулярно появляются в его предвыборной риторике.

Профессор политологии Университета Торонто предполагает, что если иностранные экспортеры снизят цены, чтобы компенсировать уменьшение спроса со стороны США, Америка потенциально может получить выгоду от лучших условий торговли, платя за импорт меньше, чем за экспорт.

Однако этот аргумент относительно оптимальных тарифов игнорирует значительные риски, которые берет на себя Трамп.

Карла Норльоф считает, что дальнейшая эскалация может нарушить глобальные цепи поставок, негативно повлиять на экономику США и мира, а также повредить политическим отношениям.

"В будущем все больше стран будут иметь еще более весомые причины уменьшить свою экономическую и политическую зависимость от США.

В конце концов, экономические и политические последствия политики Трампа могут подорвать сами цели, которых она призвана достичь, и принести Америке больше потерь, чем выгоды", – резюмирует профессор.

Подробнее – в колонке Карлы Норлеф Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.