Чи спрацює шантаж Фіцо та Орбана щодо відновлення транзиту російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагаються змусити Київ розблокувати транзит російського газу своєю територією.

Фіцо погрожує блокувати європейську допомогу Україні, а Орбан навіть добився першої перемоги – він змусив Єврокомісію в обмін на продовження санкцій проти РФ схвалити спеціальну заяву.

На цьому тлі деякі заяви Києва можуть виглядати як готовність до поступок. Наприклад, президент Володимир Зеленський припустив відновлення транзиту для газу, проте лише для газу з Азербайджану.

Чи не означатиме це де-факто відновлення транзиту російського газу? Чи стане зупинка транзиту катастрофою для європейської економіки? А разом із тим – чи здатний президент США Дональд Трамп обвалити світові ціни на нафту? І як на це може відреагувати Росія?

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Про це редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поговорив з президентом Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайлом Гончарем. Радимо подивитися відео розмови. А ключові його тези – в матеріалі Фіцо та Орбан атакують Україну: чи піде Київ на поступки щодо транзиту російського газу. Далі – стислий його виклад.

Відновлення транзиту російського газу територією України – це лише забаганки прем’єрів Словаччини і Угорщини, а не позиція усього Євросоюзу.

Раніше Єврокомісія свою позицію позначила: ЄС не потребує таких обсягів російського газу. Крім того, на порядку денному нового складу Європейської комісії лишаються питання диверсифікації постачань і декарбонізації.

З іншого боку Єврокомісія не може відмовити країні-члену Європейського Союзу в її законному бажанні, тому обіцяє вести переговори, які можуть тривати місяць, рік, п'ять років і більше.

Роберт Фіцо неодноразово заявляв, що зупинка транзиту Україною російського газу стане для Європи катастрофою.

Але зараз можна впевнено стверджувати: ніякої катастрофи немає. Більш того, немає й жодних проблем, якщо не брати до уваги невелике зростання ціни на газ на європейському ринку.

Але це зростання – звичайне явище. Взимку ціна на газ завжди підвищується.

Україна вже заявляла про можливість відновлення транзиту, але виключно для азербайджанського газу.

Минулого року навіть обговорювали "схему" транспортування у Європу російського газу через Азербайджан. Але після загострення у відносинах Баку та Москви через знищення азербайджанського літака ця "схема" вже не спрацює.

Зараз може йтися дійсно про транзит саме азербайджанського – без лапок – газу. Але для збільшення видобутку потрібно років п’ять як мінімум.

А поки Азербайджан зможе збільшити такий експорт буквально на пару мільярдів кубометрів. Це небагато, але вистачить, щоб повністю вирішити проблеми, наприклад, Молдови.

Щодо постачання нафти, то і Угорщина і Словаччина мають прекрасні технічні можливості отримувати нафту з неросійських джерел маршрутом через Хорватію.

В мене немає сумнівів, що в Європейській комісії вже неодноразово на непублічному рівні пояснювали це і Віктору Орбану, і Роберту Фіцо.

Тобто проблема полягає лише у тому, що вони прагнуть зберегти корупційні схеми. Схеми, за якими нафта з РФ постачалася до них за спеціальною ціною, проте в цю ціну вже входить лояльність цих політиків.

І це плата Росії за ті послуги, які режими Фіцо і Орбана надають Кремлю.

Крім того, якщо гіпотетично уявити, що ЗСУ вдасться заблокувати "Турецький потік" – останню гілку постачання російського газу на європейський ринок, а точніше, для потреб кількох країн: Туреччини, Болгарії, Сербії та Угорщини, то ми побачимо, як проросійські настрої в цих державах поступово підуть на спад.

Щодо обіцянок Трампа добитися зниження цін на нафту, то цілком можливо, що конфігурація нафтового ринку може змінитися. Замість нинішньої схеми – "Росія та саудити проти американців" – можливе повернення до формату "американці та саудити проти Росії". Сигнали про те, чи можливий такий сценарій, ми побачимо вже наприкінці першого кварталу цього року.

Більше – в матеріалі Фіцо та Орбан атакують Україну: чи піде Київ на поступки щодо транзиту російського газу.