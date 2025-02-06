Сработает ли шантаж Фицо и Орбана по возобновлению транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытаются заставить Киев разблокировать транзит российского газа по своей территории.

Фицо угрожает блокировать европейскую помощь Украине, а Орбан даже добился первой победы – он заставил Еврокомиссию в обмен на продление санкций против РФ одобрить специальное заявление.

На этом фоне некоторые заявления Киева могут выглядеть как готовность к уступкам. Например, президент Владимир Зеленский допустил возобновление транзита для газа, однако только для газа из Азербайджана.

Не будет ли означать это де-факто возобновление транзита российского газа? Станет ли остановка транзита катастрофой для европейской экономики? А вместе с тем – способен ли президент США Дональд Трамп обвалить мировые цены на нефть? И как на это может отреагировать Россия?

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Об этом редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром. Советуем посмотреть видео разговора. А ключевые его тезисы – в материале Фицо и Орбан атакуют Украину: пойдет ли Киев на уступки по транзиту российского газа. Далее – краткое его изложение.

Возобновление транзита российского газа по территории Украины – это лишь прихоти премьеров Словакии и Венгрии, а не позиция всего Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия свою позицию обозначила: ЕС не нуждается в таких объемах российского газа. Кроме того, на повестке дня нового состава Еврокомиссии остаются вопросы диверсификации поставок и декарбонизации.

С другой стороны Еврокомиссия не может отказать стране-члену Европейского Союза в ее законном желании, поэтому обещает вести переговоры, которые могут длиться месяц, год, пять лет и более.

Роберт Фицо неоднократно заявлял, что остановка транзита Украиной российского газа станет для Европы катастрофой. Но сейчас можно уверенно утверждать: никакой катастрофы нет. Более того, нет и никаких проблем, если не считать небольшой рост цены на газ на европейском рынке.

Но этот рост – обычное явление. Зимой цена на газ всегда повышается.

Украина уже заявляла о возможности возобновления транзита, но исключительно для азербайджанского газа.

В прошлом году даже обсуждали "схему" транспортировки в Европу российского газа через Азербайджан. Но после обострения в отношениях Баку и Москвы из-за уничтожения азербайджанского самолета эта "схема" уже не сработает.

Сейчас речь может идти действительно о транзите именно азербайджанского – без кавычек – газа. Но для увеличения добычи нужно лет пять как минимум.

А пока Азербайджан сможет увеличить такой экспорт буквально на пару миллиардов кубометров. Это немного, но хватит, чтобы полностью решить проблемы, например, Молдовы.

Что касается поставок нефти, то и Венгрия и Словакия имеют прекрасные технические возможности получать нефть из нероссийских источников по маршруту через Хорватию.

У меня нет сомнений, что в Европейской комиссии уже неоднократно на непубличном уровне объясняли это и Виктору Орбану, и Роберту Фицо.

То есть проблема заключается лишь в том, что они стремятся сохранить коррупционные схемы. Схемы, по которым нефть из РФ поставлялась к ним по специальной цене, однако в эту цену уже входит лояльность этих политиков.

И это плата России за те услуги, которые режимы Фицо и Орбана оказывают Кремлю.

Кроме того, если гипотетически представить, что ВСУ удастся заблокировать "Турецкий поток" – последнюю ветку поставки российского газа на европейский рынок, а точнее, для нужд нескольких стран: Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии, то мы увидим, как пророссийские настроения в этих государствах постепенно пойдут на спад.

Что касается обещаний Трампа добиться снижения цен на нефть, то вполне возможно, что конфигурация нефтяного рынка может измениться. Вместо нынешней схемы – "Россия и саудиты против американцев" – возможен возврат к формату "американцы и саудиты против России". Сигналы о том, возможен ли такой сценарий, мы увидим уже в конце первого квартала этого года.

Больше – в материале Фицо и Орбан атакуют Украину: пойдет ли Киев на уступки по транзиту российского газа.