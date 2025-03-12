Україна шукає різні варіанти розблокування Угорщиною початку перемовин про вступ до ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає різні варіанти врегулювання питання блокування Угорщиною початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Варшаві, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що Україна розраховує на можливість залучити до питання врегулювання питання блокування Угорщиною початку переговорів про вступ до ЄС європейську дипломатію.

"Ми знаємо позицію Угорщини, яка на сьогодні дійсно заблокувала відкриття переговорних кластерів. Ми дуже розраховуємо на можливість залучення дипломатичного процесу для розблокування, тому що це також інтерес Європи – подальше просування України на шляху до членства в ЄС", – сказав він.

За словами очільника МЗС, наразі Україна розглядає різні варіанти, "у який спосіб нам з угорською стороною підійти до врегулювання цього питання".

Він зазначив, що українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб головування Польщі у Раді Євросоюзу було "історично-успішним", і розраховує на лідерство країни у відкритті конкретних кластерів.

"Ми в постійних консультаціях з польською стороною, сьогодні з міністром Сікорським ми теж торкнулися цього питання", – додав український топдипломат.

Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС знайти спосіб розблокувати відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

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