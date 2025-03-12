Украина ищет различные варианты разблокирования Венгрией начала переговоров о вступлении в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает различные варианты урегулирования вопроса блокирования Венгрией начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Варшаве, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что Украина рассчитывает на возможность привлечь к вопросу урегулирования вопроса блокирования Венгрией начала переговоров о вступлении в ЕС европейскую дипломатию.

"Мы знаем позицию Венгрии, которая на сегодня действительно заблокировала открытие переговорных кластеров. Мы очень рассчитываем на возможность привлечения дипломатического процесса для разблокирования, потому что это также интерес Европы – дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС", – сказал он.

По словам главы МИД, сейчас Украина рассматривает различные варианты, "каким образом нам с венгерской стороной подойти к урегулированию этого вопроса".

Он отметил, что украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы председательство Польши в Совете Евросоюза было "исторически-успешным", и рассчитывает на лидерство страны в открытии конкретных кластеров.

"Мы в постоянных консультациях с польской стороной, сегодня с министром Сикорским мы тоже коснулись этого вопроса", – добавил украинский топ-дипломат.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину большой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Недавно президент Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС найти способ разблокировать открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

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