Чому "коаліція рішучих" може посилити не тільки Україну, але й ЄС

Вже ближчим часом ЄС може зіткнутися з серйозними іміджевими проблемами в Україні.

Найголовніше – через хибні очікування українців щодо здатності Європейського Союзу ухвалювати сміливі рішення, яких потребує Україна. Треба усвідомлювати, що тут можливості ЄС дійсно обмежені.

"Коаліцію рішучих", яка створюється у Європі зараз, цілком можливо іміджево прив’язати до Євросоюзу, не підриваючи водночас гнучкості цього формату. Це також дозволить надати ЄС більше ваги у безпековій сфері та прокладе шлях до нових європейських безпекових форматів.

Про те, як цей формат може утримати високу підтримку Європи серед українців і посилити Євросоюз, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Коаліція рішучих" для України та ЄС. Як новий безпековий союз має врятувати довіру до Брюсселя. Далі – стислий її виклад.

Українці й раніше віддавали вступу до ЄС перевагу у порівнянні з іншими варіантами розвитку країни, але після початку повномасштабного вторгнення прагнення європейського членства перетворилося на загальнонаціональну ідею.

Та довіра до ЄС не безумовна. Не варто сприймати, що віра українців у Європу – це даність, яка не зміниться.

Є підстави говорити про низку викликів, які насуваються.

Ключова проблема, яка вже майоріє – це складнощі у схвалені Євросоюзом рішень щодо України. Їхня блокада, часто з надуманих підстав, буде лишатися постійною загрозою – принаймні доки сусідньою країною керує Віктор Орбан.

Наприклад, продовження санкцій проти РФ вимагає щоразу більших зусиль через потребу в одностайному голосуванні.

ЄС не має дієвих інструментів, щоби відібрати в Угорщини Орбана право вето та можливість руйнувати спільну європейську політику щодо України. Але ніщо не заважає створити ініціативи, що юридично існуватимуть поза межами ЄС, але будуть сприйматися під європейською парасолькою. Досвід НАТО доводить, що це реально.

Чому би не надати так званій "коаліції рішучих", яка створюється просто зараз, ту саме іміджеву роль, яку для Альянсу відіграв формат "Рамштайн"? Зустрічі цієї коаліції можуть іноді проходити напередодні самітів ЄС, у "будівлі Європи" в Брюсселі – так само як "Рамштайн" часто зустрічається у штаб-квартирі НАТО.

До слова, підгрунтя для цього вже є: керівництво ЄС брало участь в усіх установчих зустрічах цього формату

Те, що "коаліція рішучих" виходить за межі Євросоюзу і включає також Британію, Норвегію тощо – не є перепоною. Зрештою, "Рамштайн" теж включає низку держав з-поза меж НАТО.

Це здолало би ключові іміджеві проблеми ЄС. І, до слова, не лише в Україні.

Зрештою, немає потреби обмежуватися лише одним форматом. Цей підхід можливо, за потреби, використати і для інших ініціатив.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка "Коаліція рішучих" для України та ЄС. Як новий безпековий союз має врятувати довіру до Брюсселя.