Почему "коалиция решительных" может усилить не только Украину, но и ЕС

Уже в ближайшее время ЕС может столкнуться с серьезными имиджевыми проблемами в Украине.

Самое главное – из-за ошибочных ожиданий украинцев относительно способности Европейского Союза принимать смелые решения, в которых нуждается Украина. Надо осознавать, что здесь возможности ЕС действительно ограничены.

"Коалицию решительных", которая создается в Европе сейчас, вполне возможно имиджево привязать к Евросоюзу, не подрывая одновременно гибкости этого формата. Это также позволит придать ЕС больше веса в сфере безопасности и проложит путь к новым европейским форматам безопасности.

О том, как этот формат может удержать высокую поддержку Европы среди украинцев и усилить Евросоюз, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Коалиция смелых" для Украины и ЕС. Как новый союз должен спасти доверие к Брюсселю. Далее – краткое ее изложение.

Украинцы и раньше отдавали вступлению в ЕС предпочтение по сравнению с другими вариантами развития страны, но после начала полномасштабного вторжения стремление к европейскому членству превратилось в общенациональную идею.

Хотя доверие к ЕС не безусловно. Не стоит воспринимать, что вера украинцев в Европу – это данность, которая не изменится.

Есть основания говорить о ряде надвигающихся вызовов.

Ключевая проблема, которая уже маячит – это сложности в одобрении Евросоюзом решений по Украине. Их блокада, часто по надуманным основаниям, будет оставаться постоянной угрозой – по крайней мере пока соседней страной руководит Виктор Орбан.

Например, продление санкций против РФ требует каждый раз больших усилий из-за необходимости в единодушном голосовании.

ЕС не имеет действенных инструментов, чтобы отобрать у Венгрии Орбана право вето и возможность разрушать общую европейскую политику в отношении Украины. Но ничто не мешает создать инициативы, которые юридически будут существовать за пределами ЕС, но будут восприниматься под европейским зонтиком. Опыт НАТО доказывает, что это реально.

Почему бы не придать так называемой "коалиции решительных", которая создается прямо сейчас, ту же имиджевую роль, которую для Альянса сыграл формат "Рамштайн"? Встречи этой коалиции могут иногда проходить накануне саммитов ЕС, в "здании Европы" в Брюсселе – так же как "Рамштайн" часто встречается в штаб-квартире НАТО.

К слову, почва для этого уже есть: руководство ЕС участвовало во всех учредительных встречах этого формата

То, что "коалиция решительных" выходит за пределы Евросоюза и включает также Британию, Норвегию и т.д. – не является преградой. В конце концов, "Рамштайн" тоже включает ряд государств за пределами НАТО.

Это преодолело бы ключевые имиджевые проблемы ЕС. И, к слову, не только в Украине.

В конце концов, нет необходимости ограничиваться только одним форматом. Этот подход можно, при необходимости, использовать и для других инициатив.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Коалиция смелых" для Украины и ЕС. Как новый союз должен спасти доверие к Брюсселю.