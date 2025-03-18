19 березня фон дер Ляєн презентує дорожню карту з посилення боєготовності ЄС

У середу, 19 березня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентує перед Колегією єврокомісарів та ЗМІ нову дорожню карту "Готовність 2030", яка передбачає посилення боєготовності та оборонного потенціалу ЄС до 2030 року.

Про це фон дер Ляєн заявила 18 березня, виступаючи в Королівській військовій академії Данії у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Дорожня карта "Готовність 2030" включатиме в себе плани для Європейського Союзу щодо переозброєння і створення оборонного потенціалу для надійного стримування, починаючи з 2030 року, повідомила фон дер Ляєн.

"Завтра ми презентуємо дорожню карту "Готовність 2030", – заявила очільниця Єврокомісії.

"До 2030 року Європа повинна мати сильну європейську оборонну позицію. "Готовність 2030" означає переозброєння і розвиток спроможності для надійного стримування. "Готовність 2030" означає мати оборонну промислову базу, яка є стратегічною перевагою", – розповіла вона про суть своєї ініціативи.

За словами фон дер Ляєн, "для того, щоб бути "готовими до 2030 року", ми повинні рухатися вже зараз".

"Щоб було зрозуміло: держави-члени завжди зберігатимуть відповідальність за власні війська, від доктрини до розгортання, і за визначення потреб своїх збройних сил. Але є багато того, що необхідно зробити на європейському рівні", – додала президентка ЄК.

Урсула фон дер Ляєн окреслила чотири ключових пріоритети плану "Готовність 2030":

1) стрімке збільшення оборонних витрат держав ЄС:

"Саме тому Комісія представила план вивільнення 800 мільярдів євро інвестицій в європейську оборону. Це включає новий інструмент під назвою SAFE, який може швидко розблокувати 150 мільярдів євро для держав-членів";

2) ліквідація прогалин у потребах та можливостях ЄС:

"До 2030 року нам потрібна функціонуюча мережа сухопутних коридорів, аеропортів і морських портів по всьому ЄС, які сприятимуть швидкому транспортуванню військ і військової техніки. Водночас нам треба інвестувати в протиповітряну і протиракетну оборону, артилерійські системи, боєприпаси і ракети";

3) збільшення підтримки України:

"Це те, що ми називаємо стратегією сталевого дикобраза. Тому що нам потрібно зробити Україну достатньо сильною, щоб стати неперетравлюваною для потенційних загарбників";

4) зміцнення оборонно-промислової бази Європи.

Нагадаємо, що на початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн преставила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 мільярдів євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.