Глава Еврокомиссии презентует дорожную карту по усилению боеготовности ЕС

В среду, 19 марта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит перед коллегией еврокомиссаров и СМИ новую дорожную карту "Готовность 2030", которая предусматривает усиление боеготовности и оборонного потенциала ЕС до 2030 года.

Об этом фон дер Ляйен заявила 18 марта, выступая в Королевской военной академии Дании в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

Дорожная карта "Готовность 2030" будет включать в себя планы для Европейского Союза по перевооружению и созданию оборонного потенциала для надежного сдерживания, сообщила фон дер Ляйен.

"Завтра мы представим дорожную карту "Готовность 2030", – заявила глава Еврокомиссии.

"К 2030 году Европа должна иметь сильную европейскую оборонную позицию. "Готовность 2030" означает перевооружение и развитие способности для надежного сдерживания. "Готовность 2030" означает иметь оборонную промышленную базу, которая является стратегическим преимуществом", – рассказала она о сути своей инициативы.

По словам фон дер Ляйен, "для того чтобы быть готовыми к 2030 году, мы должны двигаться уже сейчас".

"Чтобы было понятно: государства-члены всегда будут сохранять ответственность за собственные войска, от доктрины до развертывания, и за определение потребностей своих вооруженных сил. Но есть много того, что необходимо сделать на европейском уровне", – добавила президент ЕК.

Урсула фон дер Ляйен очертила четыре ключевых приоритета плана "Готовность 2030":

1) стремительное увеличение оборонных расходов государств ЕС:

"Именно поэтому Комиссия представила план высвобождения 800 миллиардов евро инвестиций в европейскую оборону. Это включает новый инструмент под названием SAFE, который может быстро разблокировать 150 миллиардов евро для государств-членов";

2) ликвидация пробелов в потребностях и возможностях ЕС:

"К 2030 году нам нужна функционирующая сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов по всему ЕС, которые будут способствовать быстрой транспортировке войск и военной техники. В то же время нам надо инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты";

3) увеличение поддержки Украины:

"Это то, что мы называем стратегией стального дикобраза. Потому что нам нужно сделать Украину достаточно сильной, чтобы стать неперевариваемой для потенциальных захватчиков";

4) укрепление оборонно-промышленной базы Европы.

Напомним, что в начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 млрд евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.