У США запевняють, що Трамп готовий посилити санкції проти РФ до максимуму

Американський президент Дональд Трамп попросив підготувати американські санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію.

Про це заявив глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент, цитує The Times, пише "Європейська правда".

Бессент охарактеризував рівень санкцій, застосованих адміністрацією колишнього президента Джо Байдена щодо Москви, на шість балів з 10.

"Ми зберегли ці санкції, і президент Трамп доручив мені, що якщо буде потрібно, ми піднімемо рівень санкцій до десяти, щоб змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів", – заявив він.

Однак очільник Мінфіну США "оптимістично налаштований" щодо того, що Трампу "вдасться посадити" очільника Клемля за стіл переговорів без посилення санкцій.

"Але на столі лежать всі варіанти, щоб посилити і перейти до максимальних енергетичних санкцій проти Росії, якщо це буде потрібно", – запевнив він.

Як відомо, 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

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