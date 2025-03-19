Прем'єрка Данії: Європа повинна за 3-5 років бути здатна повністю сама себе захищати

Європа повинна стати повністю самодостатньою в питаннях оборони протягом наступних трьох-п'яти років, щоб стримувати "дуже агресивну" Росію, яка може напасти на країну ЄС.

Про це заявила у вівторок прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в інтерв'ю виданню Politico, передає "Європейська правда".

"Я повністю за переозброєння Європи і хочу, щоб ми поставили перед собою дуже амбітну мету: через три-п'ять років ми повинні бути повністю здатні захистити себе в Європі", – сказала Фредеріксен.

Необхідність переозброєння зараз є "найважливішим питанням", що стоїть перед Євросоюзом через постійну загрозу з боку Росії, яка може спробувати напасти в "дуже короткій перспективі", якщо країни не вживатимуть заходів для її стримування, стверджує вона.

"Якщо ви бачите, що вони роблять із саботажем, гібридними атаками, використанням мігрантів... намагаючись дестабілізувати наші країни за допомогою дезінформації, фейкових новин тощо, готовність Росії до боротьби з Європою є досить великою", – додала вона.

"Я не впевнена, що це зміниться, на жаль", – сказала прем'єрка.

Коментарі Фредеріксен з'явилися в той час, коли президент США Дональд Трамп і його російський колега Владімір Путін говорили по телефону у вівторок про потенційне припинення вогню в Україні. Вони не дійшли згоди, але заявили, що мають намір продовжити розмови.

Фредеріксен скептично оцінила зацікавленість Путіна у припиненні війни.

"Я не дуже оптимістично налаштована щодо Росії, тому що коли я дивлюся на їхню поведінку, вона настільки спрямована проти людства, проти Європи і всього, у що ми віримо, що вони повинні довести, що хочуть жити нормальним сусідським життям з нами в Європі", – сказала вона.

За словами Фредеріксен, Данія, яка є одним з найпалкіших прихильників України, підтримує ідею купівлі більшої кількості озброєнь у країн ЄС, але все ще хоче мати можливість "співпрацювати з іншими партнерами", такими як Норвегія і Сполучене Королівство.

"Потенціал в Європі дуже великий, але деякі бар'єри мають бути змінені і відсунуті, тому що ми ще не виробляємо достатньо", – додала вона.

"Ми все ще маємо мислення мирного часу... Я не думаю, що у нас є пару місяців, щоб приймати рішення", – сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, що на початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн преставила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 мільярдів євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.