Премьер Дании: Европа должна за 3-5 лет быть способна полностью сама себя защищать

Европа должна стать полностью самодостаточной в вопросах обороны в течение следующих трех-пяти лет, чтобы сдерживать "очень агрессивную" Россию, которая может напасть на страну ЕС.

Об этом заявила во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью изданию Politico, передает "Европейская правда".

"Я полностью за перевооружение Европы и хочу, чтобы мы поставили перед собой очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", – сказала Фредериксен.

Необходимость перевооружения сейчас является "важнейшим вопросом", стоящим перед Евросоюзом из-за постоянной угрозы со стороны России, которая может попытаться напасть в "очень короткой перспективе", если страны не будут принимать меры для ее сдерживания, утверждает она.

"Если вы видите, что они делают с саботажем, гибридными атаками, использованием мигрантов... пытаясь дестабилизировать наши страны с помощью дезинформации, фейковых новостей и т.д., готовность России к борьбе с Европой достаточно велика", – добавила она.

"Я не уверена, что это изменится, к сожалению", – сказала премьер.

Комментарии Фредериксен появились в то время, когда президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин говорили по телефону во вторник о потенциальном прекращении огня в Украине. Они не пришли к согласию, но заявили, что намерены продолжить разговоры.

Фредериксен скептически оценила заинтересованность Путина в прекращении войны.

"Я не очень оптимистично настроена в отношении России, потому что когда я смотрю на их поведение, оно настолько направлено против человечества, против Европы и всего, во что мы верим, что они должны доказать, что хотят жить нормальной соседской жизнью с нами в Европе", – сказала она.

По словам Фредериксен, Дания, которая является одним из самых ярых сторонников Украины, поддерживает идею покупки большего количества вооружений у стран ЕС, но все еще хочет иметь возможность "сотрудничать с другими партнерами", такими как Норвегия и Соединенное Королевство.

"Потенциал в Европе очень большой, но некоторые барьеры должны быть изменены и отодвинуты, потому что мы еще не производим достаточно", – добавила она.

"Мы все еще имеем мышление мирного времени... Я не думаю, что у нас есть пару месяцев, чтобы принимать решения", – сказала Фредериксен.

Напомним, что в начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен преставила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 миллиардов евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.