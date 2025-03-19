Чи вдалося Трампу зруйнувати суспільну підтримку України на Заході

Попри високу ціну захисту суверенітету України – і навіть попри те, що більшість європейців втратили віру в США як надійного союзника, – виборці з обох берегів Атлантики залишаються дивовижно єдині у своїй підтримці України.

Про суспільні настрої у США та чотирьох великих країнах Європи щодо України та безпеки, читайте в статті співзасновників міжнародної неприбуткової організації More in Common Матьє Лефевра та Тіма Діксона, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate, Єдність під тиском Трампа: чи розколола війна в Україні суспільну думку Європи та США. Далі – стислий її виклад.

Якщо президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс прагнули розділити європейців і внести розбрат, їхня стратегія, здається, дала зворотний ефект. У Німеччині лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який, найімовірніше, стане наступним канцлером і якого вважають "атлантистом серед атлантистів", закликає європейців проголосити "незалежність" від США.

Попри втому та розбіжності європейців після трьох років війни, їх об'єднала зміна курсу США.

Тепер лише близько чверті французів і німців вважають США союзником. І навіть у Великій Британії ті, хто вважає США союзником, вже не становлять більшість.

Європейці, здається, готові діяти самостійно, і більшість у кожній країні, де проводили опитування, заявляє, що хоче підтримувати Україну, навіть якщо США вийдуть із цього процесу.

У Сполучених Штатах громадська думка ще більш вражає. Щодо України американці здебільшого погоджуються з європейцями.

Більшість європейців і американців, включно з республіканцями, також вважають, що захист Україною свого суверенітету важливий для їхніх власних країн, і більшість – навіть серед бази Трампа – переживають, що Росія може найближчим часом вторгнутися в інші країни Європи.

Нарешті, щодо можливих мирних переговорів більшість європейців і американців вважають, що Україна має бути за столом переговорів. Лише один з п'яти або менше мають думку, що США повинні вести мирні переговори з Росією без участі України.

Розбіжності в основному стосуються характеру Трампа та його загального підходу до політики.

Очікувано, що прихильники його руху MAGA і більшість республіканців не вважають, що Трамп погано впорався з війною в Україні.

Винятком є партія "Альтернатива для Німеччини", бачення якої не збігається з іншими німцями і навіть з іншими популістськими партіями Європи, такими як "Національне об'єднання" у Франції або Reform UK.

Лише 33% прихильників "АдН" вважають Росію винною у війні. Партія, особливо її електорат у Східній Німеччині, виявляє сильну прихильність до Путіна і його режиму.

Отже, американці та європейці не поляризовані щодо війни в Україні або трансатлантичного альянсу.

Якщо НАТО не переживе президентство Трампа, його розпад не буде наслідком глобальних політичних змін – радше це станеться через рішення, прийняті невеликою групою еліт.

Це може вказувати на більш фундаментальний поділ у західних демократіях: між відданими партійцями і рештою з нас.

Докладніше – в матеріалі Матьє Лефевра та Тіма Діксона Єдність під тиском Трампа: чи розколола війна в Україні суспільну думку Європи та США.