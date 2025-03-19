Удалось ли Трампу разрушить общественную поддержку Украины на Западе

Несмотря на высокую цену защиты суверенитета Украины – и даже несмотря на то, что большинство европейцев потеряли веру в США как надежного союзника, – избиратели с обоих берегов Атлантики остаются удивительно едины в своей поддержке Украины.

Об общественных настроениях в США и четырех больших странах Европы относительно Украины и безопасности, читайте в статье соучредителей международной неприбыльной организации More in Common Матье Лефевра и Тима Диксона, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate, Единство под давлением Трампа: расколола ли война в Украине общественное мнение Европы и США. Далее – краткое ее изложение.

Если президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс стремились разделить европейцев и внести раздор, их стратегия, кажется, дала обратный эффект. В Германии лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет следующим канцлером и которого считают "атлантистом среди атлантистов", призывает европейцев провозгласить "независимость" от США.

Несмотря на усталость и разногласия европейцев после трех лет войны, их объединила смена курса США.

Теперь лишь около четверти французов и немцев считают США союзником. И даже в Великобритании те, кто считает США союзником, уже не составляют большинство.

Европейцы, кажется, готовы действовать самостоятельно, и большинство в каждой стране, где проводили опрос, заявляет, что хочет поддерживать Украину, даже если США выйдут из этого процесса.

В Соединенных Штатах общественное мнение еще более впечатляет. По Украине американцы в основном соглашаются с европейцами.

Большинство европейцев и американцев, включая республиканцев, также считают, что защита Украиной своего суверенитета важна для их собственных стран, и большинство – даже среди базы Трампа – переживают, что Россия может в ближайшее время вторгнуться в другие страны Европы.

Наконец, относительно возможных мирных переговоров большинство европейцев и американцев считают, что Украина должна быть за столом переговоров. Лишь один из пяти или меньше имеют мнение, что США должны вести мирные переговоры с Россией без участия Украины.

Разногласия в основном касаются характера Трампа и его общего подхода к политике.

Ожидаемо, что сторонники его движения MAGA и большинство республиканцев не считают, что Трамп плохо справился с войной в Украине.

Исключением является партия "Альтернатива для Германии", видение которой не совпадает с другими немцами и даже с другими популистскими партиями Европы, такими как "Национальное объединение" во Франции или Reform UK.

Лишь 33% сторонников "АдГ" считают Россию виновной в войне. Партия, особенно ее электорат в Восточной Германии, проявляет сильную приверженность к Путину и его режиму.

Итак, американцы и европейцы не поляризованы относительно войны в Украине или трансатлантического альянса.

Если НАТО не переживет президентство Трампа, его распад не будет следствием глобальных политических изменений – скорее это произойдет из-за решений, принятых небольшой группой элит.

Это может указывать на более фундаментальное разделение в западных демократиях: между преданными партийцами и остальными.

Подробнее – в материале Матье Лефевра и Тима Диксона Единство под давлением Трампа: расколола ли война в Украине общественное мнение Европы и США.