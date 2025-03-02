Держсекретар США розпорядився прискорити відправку Ізраїлю зброї на $4 млрд

Державний секретар США Марко Рубіо підписав декларацію про прискорення надання Ізраїлю військової допомоги на суму близько 4 мільярдів доларів.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, яке цитує "Європейська правда".

Рубіо заявив, що використав надзвичайні повноваження, щоб прискорити доставку військової допомоги Ізраїлю на суму близько 4 мільярдів доларів.

"Рішення скасувати часткове ембарго на постачання зброї, запроваджене адміністрацією Байдена, яке неправомірно утримувало певну кількість зброї та боєприпасів від Ізраїлю, є ще однією ознакою того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп", – заявив він.

Держсекретар також уточнив, що з початку роботи адміністрації Трампа США схвалили передання Ізраїлю зброї на майже 12 мільярдів доларів і продовжать "використовувати всі доступні інструменти для виконання давніх зобов'язань Америки щодо безпеки Ізраїлю".

Рішення Рубіо суперечить давній практиці, згідно з якою перед офіційним повідомленням Конгресу про продаж зброї Держдеп надає інформацію комітетам у закордонних справах Палати представників і Сенату, які можуть запросити додаткову інформацію про це.

Нагадаємо, наприкінці січня Трамп скасував заборону адміністрації Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.

Президент США також заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".