Чому конфіскація російських активів потрібна всій Європі, а не лише Україні

Європа поступово приходить до усвідомлення простої істини: перед лицем загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, потрібна єдність. Сьогодні це не лише питання безпеки – це питання майбутнього світового порядку.

Якщо демократії хочуть вижити в дедалі більш агресивному та багатополярному світі, вони не можуть дозволити собі слабкість.

Одним із ключових рішень на цьому шляху є передача заморожених російських суверенних активів для оборони України і Європи, а також відбудови і компенсації постраждалим від російської агресії.

Про те, як конфіскація російських активів може посилити Європу, читайте в колонці заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої Запобіжник від наступного вторгнення: чому Європа має конфіскувати активи РФ. Далі – стислий її виклад.

Мудра наголошує, що конфіскація російських активів – це не просто санкція чи економічний інструмент тиску, а питання безпеки, справедливості, покарання за злочини.

Це тест на суб’єктність Європи та її готовність обороняти себе і власні принципи, вважає авторка колонки.

На її думку, конфіскація російських активів буде чітким сигналом усім потенційним агресорам: агресія матиме свою ціну, реальні наслідки, а не просто слова про занепокоєння.

Бо якщо маніяк, який систематично ґвалтує і вбиває своїх сусідів, буде роками уникати покарання – він продовжуватиме вчиняти злочини.

За словами Ірини Мудрої, російські активи можуть бути спрямовані не лише на відбудову України, а й на зміцнення обороноздатності всього континенту.

Ці активи, як пояснює заступниця керівника Офісу президента, можна спрямувати на закупівлю європейської зброї для України і фінансування українського ВПК.

Зокрема, за її словами, конфіскація російських активів дозволить: інвестувати в модернізацію європейських армій та оборонної інфраструктури; підтримати виробництво сучасних озброєнь і технологій; зміцнити енергетичну незалежність Європи.

"Наші європейські стратегічні партнери можуть відіграти ключову роль у цьому процесі", – наголошує авторка колонки.

Вона вважає, що європейські оборонні компанії, такі як Airbus, BAE Systems, Leonardo, MBDA, Rheinmetall, SAAB Thales Group, отримають нові можливості для розробки інноваційних рішень, що зробить всю Європу більш захищеною.

На думку заступниці керівника Офісу президента, Європа поступово починає усвідомлювати, що Росія повинна зазнати реальних наслідків за свою агресію.

Це, зокрема, підтверджується нещодавньою резолюцією Європарламенту, яка проголошує, що "російські суверенні активи, заморожені під санкціями ЄС, мають бути конфісковані та спрямовані на оборону й відбудову України".

Крім того, передачу активів Україні публічно підтримують все більше європейських політиків: премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, президент Естонії Алар Каріс, премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської Комісії Кая Каллас тощо.

"Тепер слово за офіційним Берліном, Парижем і Брюсселем", – зазначає Ірина Мудра.

Вона попереджає, що Європа більше не може дозволити собі розкіш діяти повільно.

Докладніше – в колонці Ірини Мудрої Запобіжник від наступного вторгнення: чому Європа має конфіскувати активи РФ.