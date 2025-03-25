Почему конфискация российских активов нужна всей Европе, а не только Украине

Европа постепенно приходит к осознанию простой истины: перед лицом угроз, как внешних, так и внутренних, нужно единство. Сегодня это не только вопрос безопасности – это вопрос будущего мирового порядка.

Если демократии хотят выжить во все более агрессивном и многополярном мире, они не могут позволить себе слабость.

Одним из ключевых решений на этом пути является передача замороженных российских суверенных активов для обороны Украины и Европы, а также восстановления и компенсации пострадавшим от российской агрессии.

О том, как конфискация российских активов может усилить Европу, читайте в колонке заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой Предохранитель от новой агрессии: почему Европа должна конфисковать активы РФ. Далее – краткое ее изложение.

Мудрая отмечает, что конфискация российских активов – это не просто санкция или экономический инструмент давления, а вопрос безопасности, справедливости, наказания за преступления.

Это тест на субъектность Европы и ее готовность защищать себя и собственные принципы, считает автор колонки.

По ее мнению, конфискация российских активов будет четким сигналом всем потенциальным агрессорам: агрессия будет иметь свою цену, реальные последствия, а не просто слова о беспокойстве.

Потому что если маньяк, который систематически насилует и убивает своих соседей, будет годами избегать наказания – он будет продолжать совершать преступления.

По словам Ирины Мудрой, российские активы могут быть направлены не только на восстановление Украины, но и на укрепление обороноспособности всего континента.

Эти активы, как объясняет заместитель руководителя Офиса президента, можно направить на закупку европейского оружия для Украины и финансирование украинского ВПК.

В частности, по ее словам, конфискация российских активов позволит: инвестировать в модернизацию европейских армий и оборонной инфраструктуры; поддержать производство современных вооружений и технологий; укрепить энергетическую независимость Европы.

"Наши европейские стратегические партнеры могут сыграть ключевую роль в этом процессе", – отмечает автор колонки.

Она считает, что европейские оборонные компании, такие как Airbus, BAE Systems, Leonardo, MBDA, Rheinmetall, SAAB Thales Group, получат новые возможности для разработки инновационных решений, что сделает всю Европу более защищенной.

По мнению заместителя руководителя Офиса президента, Европа постепенно начинает осознавать, что Россия должна понести реальные последствия за свою агрессию.

Это, в частности, подтверждается недавней резолюцией Европарламента, которая провозглашает, что "российские суверенные активы, замороженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и направлены на оборону и восстановление Украины".

Кроме того, передачу активов Украине публично поддерживают все больше европейских политиков: премьер-министр Польши Дональд Туск, министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, президент Эстонии Алар Карис, премьер-министр Испании Педро Санчес, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас и другие.

"Теперь слово за официальным Берлином, Парижем и Брюсселем", – подчеркивает Ирина Мудрая.

Она предупреждает, что Европа больше не может позволить себе роскошь действовать медленно.

Подробнее – в колонке Ирины Мудрой Предохранитель от новой агрессии: почему Европа должна конфисковать активы РФ.