Як загадкова смерть може вплинути на політичні розклади у Польщі перед виборами

Опозиція звинувачує польську владу, не більше і не менше – у сприянні смерті політика з найближчого оточення лідера партії "Право і справедливість" ("ПіС").

15 березня у віці 66 років померла Барбара Скшипек – не просто одна з ключових функціонерок партії, а й одна з найбільш довірених осіб її лідера Ярослава Качинського.

І, що важливо, сталося це лише через три дні після її допиту прокуратурою у справі компанії Srebrna – єдиній справі, де фігурує Качинський.

Про скандал і його можливі наслідки напередодні першого туру президентських перегонів у Польщі читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Мучениця нової Польщі: як смерть експомічниці Качинського поглибила політичну кризу. Далі – стислий її виклад.

Протягом понад тридцяти років Барбара Скшипек була давньою соратницею лідера "Права і справедливості" ("ПіС") Ярослава Качинського. Широко відома в партійних колах як "пані Бася", вона працювала керівником канцелярії та директором офісу очільника партії.

У 2018-му, коли партія Качинського була при владі, "пані Бася" посіла 41-ше місце в рейтингу 50 найвпливовіших жінок та чоловіків Польщі за версією видання Wprost.

Тижневик назвав її "найзагадковішою і водночас однією з найважливіших жінок у польській політиці".

Вона пропрацювала з Качинським до 2020 року, а потім пішла на пенсію.

Серед іншого, Скшипек була уповноваженим представником Інституту Леха Качинського, який є ключовим акціонером компанії Srebrna, навіть більше – сама володіла там двома акціями (і ще однією – її син).

На початку лютого 2025 року Окружна прокуратура Варшави порушила розслідування щодо компанії Srebrna та введення в оману австрійського бізнесмена Геральда Біргфеллнера щодо розпорядження майном на суму не менше 1,3 млн євро. Саме у цій справі допитали Барбару Скшипек.

Суть скандалу полягає у планах компанії Srebrna, яка тісно пов’язана з політиками "ПіС", збудувати два хмарочоси у Варшаві вартістю 1,3 млрд злотих. За інформацією слідства, у процесі реалізації проєкту могли мати місце випадки корупції та незаконного фінансування.

Головною фігурою розслідування став Ярослав Качинський, якого підозрюють у вимаганні хабаря, аби забезпечити сприятливе рішення для реалізації проєкту.

Австрійський бізнесмен та власник компанії Nuneaton Геральд Біргфеллнер (він і подав до прокуратури заяву) навіть оприлюднював правоохоронцям записи розмов із Качинським, які можна було протлумачити як вимагання хабаря.

12 березня Барбару Скшипек викликали на допит у цій справі, що могло стати важливим поворотним моментом у розслідуванні, оскільки знання внутрішньої кухні "ПіС", а також близькість до Ярослава Качинського робили її потенційно цінним свідком.

Саме тому її смерть – лише за три дні після допиту – одразу викликала хвилю суперечливих заяв та припущень. Політики партії "Право і справедливість" намагаються також пов’язати смерть Скшипек із її допитом у прокуратурі.

"Справа двох веж" може стати ахіллесовою п’ятою "Права і справедливості", а точніше – її керівництва.

По-перше, плівки Біргфеллнера руйнують старанно створений образ Ярослава Качинського – старомодного дідуся, який цікавиться лише політичними питаннями і не задіяний до будь-яких бізнес-схем.

Проте не виключено, що цей скандал може стати іміджевою катастрофою і для "Громадянської платформи" прем’єра Дональда Туска – через посилення позицій ультраправої й відверто антиукраїнської партії "Конфедерація", яка завжди наголошувала на тому, що між "ПіС" та "Платформою" насправді немає особливої різниці.

Ця теза виявилася настільки вдалою, що кандидат від "Конфедерації" Славомір Менцен вже розглядається як цілком можливий учасник другого туру президентських виборів.

Докладніше – в статті Станіслава Желіховського Мучениця нової Польщі: як смерть експомічниці Качинського поглибила політичну кризу.