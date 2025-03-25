Как загадочная смерть может повлиять на политрасклады в Польше перед выборами

Оппозиция обвиняет польские власти, не больше и не меньше – в содействии смерти политика из ближайшего окружения лидера партии "Право и справедливость" ("ПиС").

15 марта в возрасте 66 лет умерла Барбара Скшипек – не просто одна из ключевых функционерок партии, но и одна из самых доверенных лиц ее лидера Ярослава Качиньского.

И, что важно, произошло это всего через три дня после ее допроса прокуратурой по делу компании Srebrna – единственному делу, где фигурирует Качиньский.

О скандале и его возможных последствиях накануне первого тура президентской гонки в Польше читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Мученица новой Польши: как смерть экс-помощницы Качиньского углубила политический кризис. Далее – краткое ее изложение.

В течение более тридцати лет Барбара Скшипек была давней соратницей лидера "Права и справедливости" ("ПиС") Ярослава Качиньского. Широко известная в партийных кругах как "пани Бася", она работала руководителем канцелярии и директором офиса главы партии.

В 2018-м, когда партия Качиньского была у власти, "пани Бася" заняла 41-е место в рейтинге 50 самых влиятельных женщин и мужчин Польши по версии издания Wprost.

Еженедельник назвал ее "самой загадочной и одновременно одной из важнейших женщин в польской политике".

Она проработала с Качиньским до 2020 года, а затем ушла на пенсию.

Среди прочего, Скшипек была уполномоченным представителем Института Леха Качиньского, который является ключевым акционером компании Srebrna, даже больше – сама владела там двумя акциями (и еще одной – ее сын).

В начале февраля 2025 года Окружная прокуратура Варшавы возбудила расследование в отношении компании Srebrna и введения в заблуждение австрийского бизнесмена Геральда Биргфеллнера по распоряжению имуществом на сумму не менее 1,3 млн евро. Именно по этому делу допросили Барбару Скшипек.

Суть скандала заключается в планах компании Srebrna, которая тесно связана с политиками "ПиС", построить два небоскреба в Варшаве стоимостью 1,3 млрд злотых. По информации следствия, в процессе реализации проекта могли иметь место случаи коррупции и незаконного финансирования.

Главной фигурой расследования стал Ярослав Качиньский, которого подозревают в вымогательстве взятки, чтобы обеспечить благоприятное решение для реализации проекта.

Австрийский бизнесмен и владелец компании Nuneaton Геральд Биргфеллнер (он и подал в прокуратуру заявление) даже обнародовал правоохранителям записи разговоров с Качиньским, которые можно было истолковать как вымогательство взятки.

12 марта Барбару Скшипек вызвали на допрос по этому делу, что могло стать важным поворотным моментом в расследовании, поскольку знание внутренней кухни "ПиС", а также близость к Ярославу Качиньскому делали ее потенциально ценным свидетелем.

Именно поэтому ее смерть – всего через три дня после допроса – сразу вызвала волну противоречивых заявлений и предположений. Политики партии "Право и справедливость" пытаются также связать смерть Скшипек с ее допросом в прокуратуре.

"Дело двух башен" может стать ахиллесовой пятой "Права и справедливости", а точнее – ее руководства.

Во-первых, пленки Биргфеллнера разрушают старательно созданный образ Ярослава Качиньского – старомодного дедушки, который интересуется только политическими вопросами и не задействован в каких-либо бизнес-схемах.

Однако не исключено, что этот скандал может стать имиджевой катастрофой и для "Гражданской платформы" премьера Дональда Туска – из-за усиления позиций ультраправой и откровенно антиукраинской партии "Конфедерация", которая всегда подчеркивала, что между „ПиС" и "Платформой" на самом деле нет особой разницы.

Этот тезис оказался настолько удачным, что кандидат от "Конфедерации" Славомир Менцен уже рассматривается как вполне возможный участник второго тура президентских выборов.

Подробнее – в статье Станислава Желиховского Мученица новой Польши: как смерть экс-помощницы Качиньского углубила политический кризис.