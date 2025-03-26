Єрмак вважає, що відносини України та США "нормалізувались"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що відносини між Києвом і Вашингтоном "нормалізувались" після суперечки президентів обох країн у Білому домі наприкінці лютого.

Таку думку Єрмак висловив у коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч 28 лютого в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом переросла в перепалку, під час якої Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс заявили, що український лідер проявив неповагу.

Після цього Київ намагався відновити відносини зі США, зокрема під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським 19 березня, яку Єрмак охарактеризував як "чудову".

"Я думаю, що ми маємо чудові розмови з американцями. Думаю, що ми нормалізували відносини", – вважає глава ОП.

За словами Єрмака, на останніх переговорах у Саудівській Аравії українці "продемонстрували, що налаштовані дуже серйозно" в питанні миру й "американці це зрозуміли".

"Шановні американські друзі, ви розумієте, що ми партнери. Це була наша мета", – описав він, додавши, що Росія "просто грає в ігри".

Нещодавно прем’єр Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.