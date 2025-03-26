Ермак считает, что отношения Украины и США "нормализовались"

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что отношения между Киевом и Вашингтоном "нормализовались" после спора президентов обеих стран в Белом доме в конце февраля.

Такое мнение Ермак высказал в комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Встреча 28 февраля в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом переросла в перепалку, во время которой Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс заявили, что украинский лидер проявил неуважение.

После этого Киев пытался восстановить отношения с США, в частности во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 19 марта, который Ермак охарактеризовал как "замечательный".

"Я думаю, что мы имеем замечательные разговоры с американцами. Думаю, что мы нормализовали отношения", – считает глава ОП.

По словам Ермака, на последних переговорах в Саудовской Аравии украинцы "продемонстрировали, что настроены очень серьезно" в вопросе мира и "американцы это поняли".

"Уважаемые американские друзья, вы понимаете, что мы партнеры. Это была наша цель", – описал он, добавив, что Россия "просто играет в игры".

Недавно премьер Британии Кир Стармер рассказал, что после ссоры в Овальном кабинете на британскую сторону давили из Белого дома, ожидая критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.