В ОП розповіли, яким бачать контингент європейських "миротворців" в Україні

Україна очікує на "серйозний" внесок європейських країн у потенційну місію з гарантування миру у вигляді готових до потенційного бою військ, а не формальних миротворців.

Про це в інтервʼю агентству AFP розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

За словами Жовкви, Україні "не потрібні миротворці, блакитні шоломи, неозброєні чи щось подібне" або присутність європейських сил заради присутності – але й не потрібні європейські війська "для боротьби з Росією".

Українська влада розуміє, що міжнародних військ на лінії зіткнення не буде, і Києву доведеться "насамперед покладатися" на власні збройні сили, наголосив заступник глави ОП.

Він пояснив, що Київ очікує від Європи потужної присутності в Україні і солдатів, готових до різних сценаріїв, зокрема до ракетних атак або атак з безпілотників.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути справді серйозними", – каже Жовква.

Посадовець відмовився сказати, скільки європейських військ потрібно Україні, але зазначив, що "нам потрібно не 5000 чи 10 000".

"І річ не в кількості. Йдеться також про їхню готовність воювати, їхню готовність захищати, їхню готовність бути екіпірованими, їхню готовність розуміти, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки", – зазначив Жовква.

Він припустив, що європейські сили могли б допомогти захистити кордон України з Білоруссю, вивільнивши українські війська для розгортання в більш небезпечних регіонах.

"Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові", – зауважив заступник глави ОП.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Але, за даними джерел Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.