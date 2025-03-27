У Польщі підписали контракт на перші БМП Borsuk власного виробництва

У Польщі уклали перший контракт на закупівлю у національного виробника бойових машин піхоти Borsuk, які є першими БМП повністю польського виробництва.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Підписана угода передбачає закупівлю для польської армії 111 БМП Borsuk, а також їхнє послуги з обслуговування та навчання. Загальна вартість контракту – 6,5 млрд злотих.

Перші машини надійдуть з виробництва цьогоріч, останні – до 2029 року.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш на підписанні угоди назвав це видатною подією, оскільки йдеться про першу техніку такого типу, яка є повністю польською розробкою.

Косіняк-Камиш зазначив, що процес почався фактично ще у 2014 році, коли тодішній міністр оборони Томаш Сємоняк, який зараз очолює МВС, ухвалив рішення про початок дослідницької роботи, що врешті призвела до виробництва БМП.

Він висловив сподівання, що у майбутньому цей БМП зацікавить і союзників.

"Ми хочемо замовити ще більше "Борсуків", 111 – це лише початок", – зазначив міністр.

Нагадаємо, у Єврокомісії запропонували масштабний план переозброєння Європи на 800 млрд євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.