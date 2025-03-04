Чому Європа хоче примирення України з США і як на Заході бачать шлях до миру

Спроба Володимира Зеленського провести переговори з американським колегою Дональдом Трампом, яка завершилася емоційною суперечкою у прямому ефірі і призвела навіть до погроз заблокувати американську допомогу ЗСУ, стала головною подією минулого тижня у сфері міжнародної політики.

На тлі суперечки у Білому домі абсолютна більшість європейських лідерів заявили про збереження і навіть про збільшення підтримки України.

Але одних лише твітів замало, потрібні дії. Саме про них лідери ключових європейських держав домовлялися на зустрічі у Лондоні у неділю.

Про те, як Європа бачить шлях до переговорів про мир в Україні і чим її позиція відрізняється від американської, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США. Далі – стислий її виклад.

Франко-британська пропозиція руху до миру, викладена у форматі non-paper (тобто як неформальний документ для дискусії) стала основою обговорення у Лондоні.

І хоча документ не передавали у медіа, окремі його позиції розкрив Емманюель Макрон в інтерв’ю Le Figaro, яке дав у літаку дорогою до Лондона.

Один з ключових елементів плану від Британії та Франції – це часткове перемир’я. Воно передбачає, що Росія та Україна припиняють удари одне проти одного "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури".

Тобто Росія має припинити ракетні та дронові удари по українському тилу, Україна – припинити атаки БПЛА на Росію, у тому числі на об’єкти російської енергетики, та обидві сторони мають припинити використовувати фронтову авіацію. Водночас на наземні бойові дії, використання артилерії та, очевидно, фронтових БПЛА (як-от FPV-дронів) обмежень не накладається.

У Парижі пояснюють, що таке часткове перемир’я можно буде проконтролювати і воно буде обмежене у часі (за його словами, йдеться про місяць). У цей час Україна та Росія за посередництва США та європейських держав спробують домовитися про таку мирну домовленість, яка враховувала б інтереси та червоні лінії України, у тому числі – щодо безпекових гарантій.

Втім, у понеділок у британському уряді визнали, що під час саміту ідею "часткового перемир’я" не погодили, не уточнивши, хто її заблокував.

Загалом європейське і американське бачення "миру" схожі одне на одне.

І хоча ані США, ані Європа наразі не мають сформованого бачення "мирного плану", тобто фінальних обрисів угоди, яка припинить військову агресію Росії, у них є лише бачення алгоритму дій, який – на їхню думку – може дозволити почати перемовини з Росією.

Алгоритм наступний: радикальне зниження інтенсивності бойових дій та обстрілів; початок діалогу України з Росією, у тому числі через посередників; підписання узгодженого сторонами мирного договору.

Однак межі можливих поступок України у баченні США та Європи є принципово різними.

Судячи з заяв з Вашингтону, адміністрацію Трампа цілком влаштовує варіант, коли єдиною стороною, яка йде на поступки у цій війні, буде Україна. Натомість від Росії в США чекають компромісів у зовсім інших вимірах – наприклад, у протистоянні з Китаєм.

Позиція Європи – принципово відмінна: там наголошують, що потрібен такий формат, який врахує червоні лінії України.

Європейці сприймають ситуацію в Україні як частину власної безпеки.

Усі джерела "ЄвроПравди" підтверджують, що у європейських столицях зараз зростає розуміння: миротворча місія в Україні потрібна також їм самим.

Але це містить умову американської участі у миротворчій місії.

Ключовим елементом є очікувана обіцянка США долучитися до спільної відповіді союзників у разі, якщо росіяни атакують розташування миротворців з Британії, Франції тощо, тобто тих, хто фізично перебуватиме в Україні

Саме з цим пов’язане прагнення європейців відновити співпрацю України та США.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.