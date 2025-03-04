Почему Европа хочет примирения Украины с США и как на Западе видят путь к миру

Попытка Владимира Зеленского провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, которая завершилась эмоциональным спором в прямом эфире и привела даже к угрозам заблокировать американскую помощь ВСУ, стала главным событием прошлой недели в сфере международной политики.

На фоне спора в Белом доме абсолютное большинство европейских лидеров заявили о сохранении и даже об увеличении поддержки Украины.

Но одних только твитов мало, нужны действия. Именно о них лидеры ключевых европейских государств договаривались на встрече в Лондоне в воскресенье.

О том, как Европа видит путь к переговорам о мире в Украине и чем ее позиция отличается от американской, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко План Европы для Украины. Что пообещали Зеленскому в Лондоне на фоне давления США. Далее – краткое ее изложение.

Франко-британское предложение движения к миру, изложенное в формате non-paper (то есть как неформальный документ для дискуссии) стало основой обсуждения в Лондоне.

И хотя документ не передавали в медиа, отдельные его позиции раскрыл Эмманюэль Макрон в интервью Le Figaro, которое дал в самолете по дороге в Лондон.

Один из ключевых элементов плана от Британии и Франции – это частичное перемирие. Оно предусматривает, что Россия и Украина прекращают удары друг против друга "в небе, на море и по энергетической инфраструктуре".

То есть Россия должна прекратить ракетные и беспилотные удары по украинскому тылу, Украина – прекратить атаки БПЛА на Россию, в том числе на объекты российской энергетики, и обе стороны должны прекратить использовать фронтовую авиацию. В то же время на наземные боевые действия, использование артиллерии и, очевидно, фронтовых БПЛА (например, FPV-дронов) ограничений не накладывается.

В Париже объясняют, что такое частичное перемирие можно будет проконтролировать и оно будет ограничено во времени (по его словам, речь идет о месяце). В это время Украина и Россия при посредничестве США и европейских государств попытаются договориться о такой мирной договоренности, которая учитывала бы интересы и красные линии Украины, в том числе – относительно гарантий безопасности.

Впрочем, в понедельник в британском правительстве признали, что во время саммита идею "частичного перемирия" не согласовали, не уточнив, кто ее заблокировал.

В целом европейское и американское видение "мира" похожи друг на друга.

И хотя ни США, ни Европа пока не имеют сформированного видения "мирного плана", то есть финальных очертаний соглашения, которое прекратит военную агрессию России, у них есть лишь видение алгоритма действий, который – по их мнению – может позволить начать переговоры с Россией.

Алгоритм следующий: радикальное снижение интенсивности боевых действий и обстрелов; начало диалога Украины с Россией, в том числе через посредников; подписание согласованного сторонами мирного договора.

Однако границы возможных уступок Украины в видении США и Европы принципиально отличаются.

Судя по заявлениям из Вашингтона, администрацию Трампа вполне устраивает вариант, когда единственной стороной, которая идет на уступки в этой войне, будет Украина. Зато от России в США ждут компромиссов в совсем других измерениях – например, в противостоянии с Китаем.

Позиция Европы – принципиально иная: там подчеркивают, что нужен такой формат, который учтет красные линии Украины.

Европейцы воспринимают ситуацию в Украине как часть собственной безопасности.

Все источники "ЕвроПравды" подтверждают, что в европейских столицах сейчас растет понимание: миротворческая миссия в Украине нужна также им самим.

Но это содержит условие американского участия в миротворческой миссии.

Ключевым элементом является ожидаемое обещание США присоединиться к общему ответу союзников в случае, если россияне атакуют расположение миротворцев из Британии, Франции и т.д., то есть тех, кто физически будет находиться в Украине

Именно с этим связано стремление европейцев возобновить сотрудничество Украины и США.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко План Европы для Украины. Что пообещали Зеленскому в Лондоне на фоне давления США.