Як буде працювати нова система перетину кордону ЄС і які винятки зробили для українців

Держави-члени Європейського Союзу нарешті визначилися, що з жовтня 2025 року запрацює Entry-Exit System (EES) – нова система, що фіксуватиме перетин іноземцями зовнішніх кордонів ЄС.

Цей опис звучить як щось нудне і дуже технічне, але насправді це непересічна зміна.

Її наслідки – як позитивні, так і негативні – відчують усі українці, що подорожують до ЄС.

Про те, що саме зміниться та який вплив це матиме, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка за участю кореспондентки "ЄвроПравди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Нові правила перетину кордону з ЄС: пояснюємо, що зміниться для українців. Далі – стислий її виклад.

Задача Entry-Exit System – виправити системний недолік у контролі за кордоном Євросоюзу.

Попри те, що усі члени ЄС (за винятком острівних Ірландії та Кіпру) об’єднані в єдиний Шенгенський простір, у них досі немає інструменту, щоби відстежувати усі в’їзди та виїзди іноземців.

Нова система нарешті створить єдину шенгенську базу перетинів кордону замість 29 національних.

Туди записуватимуть паспортні та біометричні дані людини, що подорожує (фото та/або відбитки пальців). А якщо людина з’являється на кордоні з новим паспортом – то система має ідентифікувати, що це той самий іноземець, лише документ інший, пояснили "ЄвроПравді" у профільному директораті Єврокомісії.

Отже, у базі даних ЄС має бути інформація про кожного українця, що перетинає кордон, включно з біометрикою.

У людини, яка перетинає кордон уперше після запровадження EES або з новим документом, на кордоні мають зняти відбитки пальців та/або зробити фото подорожуючого для звірки цих даних.

Під час наступних перетинів цього вже не буде – прикордонник бачитиме, що ваш паспорт вже є у базі, і пропускатиме без додаткових процедур.

Однак це створює виклик у перші тижні роботи системи.

Прогнози ЄС кажуть, що ця процедура забирає "до 40 секунд на людину", та досвід проходження автором цих рядків польського кордону, де зараз у тестовому режимі збирають ці дані, свідчить, що затримки бувають суттєво довшими.

Звідси головний висновок: у перехідний період варто бути готовими до довших та повільніших черг на кордоні.

Цікаво, що українців, які отримали документ про статус тимчасового захисту, не треба вносити до нової системи. Для цих українців – принаймні, поки ЄС зберігає програму тимчасового захисту, – не діє обмеження у 90 днів перебування в ЄС. А тому й контролювати їх не треба.

Попередньо запуск системи планують на початок жовтня – такою є рекомендація Єврокомісії, за згоди Ради ЄС. Фінально дату ще має затвердити Європарламент.

Варто додати, що за нової системи будуть і позитиви для подорожуючих. Передусім для тих, хто часто їздить через кордон.

Від жовтня 2025 року – або від тієї дати, коли запрацюють нові правила, – прикордонні штампи скасовуються.

Понад те, Євросоюз передбачає, що українці та інші "безвізові" іноземці, документи яких є в EES, матимуть можливість використовувати також автоматичні пункти пропуску.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка за участю Тетяни Висоцької Нові правила перетину кордону з ЄС: пояснюємо, що зміниться для українців.