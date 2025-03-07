Как будет работать новая система пересечения границы ЕС и какие исключения сделали для украинцев

Государства-члены Европейского Союза наконец определились, что с октября 2025 года заработает Entry-Exit System (EES) – новая система, которая будет фиксировать пересечение иностранцами внешних границ ЕС.

Это описание звучит как нечто скучное и очень техническое, но на самом деле это незаурядное изменение.

Его последствия – как положительные, так и отрицательные – почувствуют все украинцы, путешествующие в ЕС.

О том, что именно изменится и какое влияние это окажет, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко с участием корреспондента "ЕвроПравды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Новые правила пересечения границы с ЕС: объясняем, что изменится для украинцев. Далее – краткое ее изложение.

Задача Entry-Exit System – исправить системный недостаток в контроле за границей Евросоюза.

Несмотря на то, что все члены ЕС (за исключением островных Ирландии и Кипра) объединены в единое Шенгенское пространство, у них до сих пор нет инструмента, чтобы отслеживать все въезды и выезды иностранцев.

Новая система наконец создаст единую шенгенскую базу пересечений границы вместо 29 национальных.

Туда будут записывать паспортные и биометрические данные путешествующего человека (фото и/или отпечатки пальцев). А если человек появляется на границе с новым паспортом – то система должна идентифицировать, что это тот же иностранец, только документ другой, объяснили "ЕвроПравде" в профильном директорате Еврокомиссии.

Итак, в базе данных ЕС должна быть информация о каждом украинце, пересекающем границу, включая биометрику.

У человека, который пересекает границу впервые после введения EES или с новым документом, на границе должны снять отпечатки пальцев и/или сделать фото путешественника для сверки этих данных.

Во время следующих пересечений этого уже не будет – пограничник будет видеть, что ваш паспорт уже есть в базе, и будет пропускать без дополнительных процедур.

Однако это создает вызов в первые недели работы системы.

Прогнозы ЕС говорят, что эта процедура отнимает "до 40 секунд на человека", и опыт прохождения автором этих строк польской границы, где сейчас в тестовом режиме собирают эти данные, свидетельствует, что задержки бывают существенно длиннее.

Отсюда главный вывод: в переходный период следует быть готовыми к более длинным и медленным очередям на границе.

Интересно, что украинцев, которые получили документ о статусе временной защиты, не надо вносить в новую систему. Для этих украинцев – по крайней мере, пока ЕС сохраняет программу временной защиты, – не действует ограничение в 90 дней пребывания в ЕС. А потому и контролировать их не надо.

Предварительно запуск системы планируют на начало октября – такова рекомендация Еврокомиссии, с согласия Совета ЕС. Финально дату еще должен утвердить Европарламент.

Стоит добавить, что при новой системе будут и позитивы для путешествующих. Прежде всего для тех, кто часто ездит через границу.

С октября 2025 года – или с той даты, когда заработают новые правила, – пограничные штампы отменяются.

Более того, Евросоюз предусматривает, что украинцы и другие "безвизовые" иностранцы, документы которых есть в EES, будут иметь возможность использовать также автоматические пункты пропуска.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко с участием Татьяны Высоцкой Новые правила пересечения границы с ЕС: объясняем, что изменится для украинцев.