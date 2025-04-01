Чому припинення допомоги США лише посилить бойові дії в Україні

Війна між Росією та Україною триває без змін, і жодна зі сторін не може досягти своїх заявлених цілей виключно військовим шляхом.

Водночас зростає дипломатична активність.

Україна погодилася на 30-денне перемир’я, а Росія відхилила цю пропозицію, запропонувавши (але не реалізувавши) заборону на удари по енергетичній інфраструктурі.

Обидві сторони також висловили готовність до перемир’я у Чорному морі, однак Росія пов’язала це з послабленням санкцій, що робить перспективи такого кроку невизначеними.

Про те, якою має бути політика Сполучених Штатів, щоб припинити бойові дії в Україні, читайте в колонці старшого радника Centerview Partners Річарда Хааса Замороження імені Трампа: як лідер США може призупинити війну в Україні. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки констатує, що адміністрація Трампа використовує поєднання тиску та заохочень, щоб змусити сторони припинити бойові дії, однак цей підхід виглядає зміщеним у бік поступок Росії, водночас чинячи сильний тиск на Україну.

"Наразі метою має бути безстрокова угода про припинення вогню, а не постійний мирний договір. У цьому випадку надмірні амбіції, ймовірно, стануть ворогом можливого", – вважає Річард Хаас.

На його думку, щоб досягти припинення бойових дій, угода має бути якомога простішою та зрозумілішою. Він вважає, що лише два елементи є необхідними для дієвого режиму припинення вогню: повне припинення всіх бойових дій і розмежування військ, бажано за участю миротворчого контингенту між ними.

Відтак старший радник Centerview Partners закликає залишити усі інші питання для фінальних переговорів, зокрема про розподіл територій і населення.

Він закликає не здійснювати жодних кроків, які могли б зашкодити режиму припинення вогню. Наприклад, можна дозволити Росії залишати північнокорейські війська на своїй території, але й також і Україна могла б запросити війська з європейських країн.

"Головне, щоб США продовжували надавати Україні військову та розвідувальну підтримку", – зауважує автор колонки. Експерт пояснює: надання Україні усього необхідного для стримування та захисту від російської агресії – єдиний спосіб переконати президента Росії Владіміра Путіна, що затягування конфлікту йому невигідне.

Річард Хаас попереджає, що ключовий момент може настати влітку, коли вичерпається затверджений Конгресом запас зброї для України. Саме це, на його думку, може підштовхнути американців до укладання загрозливої для українців угоди

Експерт згадує угоду з "Талібаном", яку уклала перша адміністрація Дональда Трампа у лютому 2020 року, за спиною афганських партнерів США. Це зрештою призвело до стрімкого захоплення ними Афганістану через півтора року.

"Лишається сподіватися, що ціна, яку заплатив президент Джо Байден – як у США, так і на міжнародній арені – за виконання угоди Трампа, змусить самого Трампа двічі подумати перед тим, як приректи Україну на подібну долю", – пише старший радник Centerview Partners.

Він підкреслює: відмова від підтримки України замість миру принесе загострення бойових дій.

"Ставки високі, й не лише для України. Події, пов’язані з Росією, матимуть значний вплив на майбутнє Європи, на те, чи застосує Китай силу проти Тайваню, чи розпочне Північна Корея агресію проти Південної Кореї, а також на те, як США сприйматимуть у світі – як друзі, так і вороги", – резюмує старший радник Centerview Partners.

Докладніше – в колонці Річарда Хааса, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Замороження імені Трампа: як лідер США може призупинити війну в Україні.