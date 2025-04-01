Почему прекращение помощи США только усилит боевые действия в Украине

Война между Россией и Украиной продолжается без изменений, и ни одна из сторон не может достичь своих заявленных целей исключительно военным путем.

В то же время растет дипломатическая активность.

Украина согласилась на 30-дневное перемирие, а Россия отклонила это предложение, предложив (но не реализовав) запрет на удары по энергетической инфраструктуре.

Обе стороны также выразили готовность к перемирию в Черном море, однако Россия связала это с ослаблением санкций, что делает перспективы такого шага неопределенными.

О том, какой должна быть политика Соединенных Штатов, чтобы прекратить боевые действия в Украине, читайте в колонке старшего советника Centerview Partners Ричарда Хааса Заморозка имени Трампа: как лидер США может приостановить войну в Украине. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что администрация Трампа использует сочетание давления и поощрений, чтобы заставить стороны прекратить боевые действия, однако этот подход выглядит смещенным в сторону уступок России, одновременно оказывая сильное давление на Украину.

"Сейчас целью должно быть бессрочное соглашение о прекращении огня, а не постоянный мирный договор. В этом случае чрезмерные амбиции, вероятно, станут врагом возможного", – считает Ричард Хаас.

По его мнению, чтобы достичь прекращения боевых действий, соглашение должно быть как можно более простым и понятным. Он считает, что только два элемента необходимы для действенного режима прекращения огня: полное прекращение всех боевых действий и разграничение войск, желательно с участием миротворческого контингента между ними.

Поэтому старший советник Centerview Partners призывает оставить все остальные вопросы для финальных переговоров, в частности о распределении территорий и населения.

Он призывает не предпринимать никаких шагов, которые могли бы повредить режиму прекращения огня. Например, можно позволить России оставлять северокорейские войска на своей территории, но также и Украина могла бы пригласить войска из европейских стран.

"Главное, чтобы США продолжали предоставлять Украине военную и разведывательную поддержку", – отмечает автор колонки. Эксперт объясняет: предоставление Украине всего необходимого для сдерживания и защиты от российской агрессии – единственный способ убедить президента России Владимира Путина, что затягивание конфликта ему невыгодно.

Ричард Хаас предупреждает, что ключевой момент может наступить летом, когда иссякнет утвержденный Конгрессом запас оружия для Украины. Именно это, по его мнению, может подтолкнуть американцев к заключению угрожающей для украинцев сделки.

Эксперт вспоминает соглашение с "Талибаном", которое заключила первая администрация Дональда Трампа в феврале 2020 года, за спиной афганских партнеров США. Это в конечном итоге привело к стремительному захвату ими Афганистана через полтора года.

"Остается надеяться, что цена, которую заплатил президент Джо Байден – как в США, так и на международной арене – за выполнение соглашения Трампа, заставит самого Трампа дважды подумать перед тем, как обречь Украину на подобную судьбу", – пишет старший советник Centerview Partners.

Он подчеркивает: отказ от поддержки Украины вместо мира принесет обострение боевых действий.

"Ставки высоки, и не только для Украины. События, связанные с Россией, будут иметь значительное влияние на будущее Европы, на то, применит ли Китай силу против Тайваня, начнет ли Северная Корея агрессию против Южной Кореи, а также на то, как США будут воспринимать в мире – как друзья, так и враги", – резюмирует старший советник Centerview Partners.

Подробнее – в колонке Ричарда Хааса, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Заморозка имени Трампа: как лидер США может приостановить войну в Украине.