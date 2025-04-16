Що заважатиме роботі нового уряду Німеччини та чи стане Мерц новим лідером Європи

У той час як президент США Дональд Трамп підриває єдність Заходу та дестабілізує світову економіку, Німеччина має терміново взяти на себе відповідальність за захист своїх інтересів та інтересів Європи.

На щастя, новий коаліційний уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом, схоже, готовий до цього завдання. Від часу, коли Конрад Аденауер став першим канцлером новоствореної Федеративної Республіки Німеччина у 1949 році, жоден німецький уряд не приходив до влади в настільки складних умовах.

Про те, з якими труднощами доведеться зіткнутися новому уряду Німеччини, читайте в статті членкині правління Фонду Бертельсманна Даніели Шварцер Найгірший час для нового канцлера: що стоятиме на заваді успіху уряду Фрідріха Мерца. Далі – стислий її виклад.

Нещодавно Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) досягли коаліційної угоди.

Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, спричиненої торговельними рішеннями Дональда Трампа, та першої в історії перемоги ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" в загальнонаціональному опитуванні.

Найімовірніше, на початку травня 2025 року Фрідріх Мерц складе присягу федерального канцлера Німеччини і очолить уряд у новій реальності.

Нова коаліція стикається з чотирма масштабними викликами: розвалом системи безпеки, посиленим відходом Америки від глобального лідерства; економічним спадом; дедалі крихкішою глобальною архітектурою; соціальною й політичною поляризацією, що зростає. Ускладнює ситуацію й те, що більшість німців не вірять у здатність нового уряду вирішити нагальні проблеми країни.

На щастя, коаліція має інструменти для подолання цих викликів. Але ХДС і СДПН повинні виявити рішучість та пройти шлях глибоких реформ, попри можливі короткострокові політичні втрати.

Мерц зміг подолати головну перешкоду для серйозних рішень його майбутнього уряду – йдеться про так зване "боргове гальмо" ("ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Зробити Німеччину сильною знову").

Цей крок відкриває можливості для зростання витрат на оборону, інфраструктуру, науку, цифровізацію та захист клімату.

Послабити жорсткі бюджетні обмеження і затвердити інвестиційну програму обсягом 1 трильйон євро вдалося ще до формування нового уряду, старим складом німецького парламенту.

Втім, збільшення витрат саме по собі не вирішить проблеми, спричинені дворічною рецесією. Щоб змінити тренд, уряд має інвестувати розумно й цілеспрямовано.

У цьому контексті коаліційна угода розчаровує.

Вона не містить реформ зі зменшення бюрократії, стимулювання приватних інвестицій та підготовки до неминучого демографічного скорочення.

Уряд також повинен запропонувати чіткий план подолання падіння попиту на експорт, яке загострюється через посилення конкуренції з боку Китаю, зокрема в автомобільному секторі – як у ЄС, так і на третіх ринках.

Натомість коаліційна угода підтверджує відданість уряду міжнародному правопорядку та багатостороннім інституціям, а також визнає системне суперництво з Китаєм.

Новий уряд буде прагнути посилити стратегічний суверенітет ЄС і допомогти створити EuroStack – загальноєвропейську цифрову інфраструктуру, яка зможе конкурувати з глобальними гравцями.

Коаліція Мерца демонструє готовність до лідерства у тісній співпраці з Францією та Польщею, обіцяє більше гнучкості в процесі розширення ЄС, а також прагне зміцнити спроможність Євросоюзу до ухвалення рішень шляхом розширення практики голосування кваліфікованою більшістю в питаннях зовнішньої та безпекової політики.

Також в коаліційній угоді надсилають чіткий сигнал Угорщині, що Німеччина більше не заплющуватиме очі на її авторитарні тенденції.

Однак запропоновані механізми поки що не дають гарантій реального впливу. У підсумку уряд Мерца може виявитися менш впливовим у Брюсселі, ніж йому хотілося б.

Докладніше – в матеріалі Даніели Шварцер Найгірший час для нового канцлера: що стоятиме на заваді успіху уряду Фрідріха Мерца.