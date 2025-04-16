Что будет мешать работе нового правительства Германии и станет ли Мерц новым лидером Европы

В то время как президент США Дональд Трамп подрывает единство Запада и дестабилизирует мировую экономику, Германия должна срочно взять на себя ответственность за защиту своих интересов и интересов Европы.

К счастью, новое коалиционное правительство во главе с Фридрихом Мерцом, похоже, готово к этой задаче. Со времени, когда Конрад Аденауэр стал первым канцлером новосозданной Федеративной Республики Германия в 1949 году, ни одно немецкое правительство не приходило к власти в столь сложных условиях.

О том, с какими трудностями придется столкнуться новому правительству Германии, читайте в статье члена правления Фонда Бертельсманна Даниэлы Шварцер Худшее время для нового канцлера: что будет мешать успеху правительства Фридриха Мерца. Далее – краткое ее изложение.

Недавно Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли коалиционного соглашения.

Это происходит на фоне глобальной нестабильности, вызванной торговыми решениями Дональда Трампа, и первой в истории победы ультраправой партии "Альтернативы для Германии" в общенациональном опросе.

Скорее всего, в начале мая 2025 года Фридрих Мерц примет присягу федерального канцлера Германии и возглавит правительство в новой реальности.

Новая коалиция сталкивается с четырьмя масштабными вызовами: развалом системы безопасности, усиленным отходом Америки от глобального лидерства; экономическим спадом; все более хрупкой глобальной архитектурой; растущей социальной и политической поляризацией. Осложняет ситуацию и то, что большинство немцев не верят в способность нового правительства решить насущные проблемы страны.

К счастью, у коалиции есть инструменты для преодоления этих вызовов. Но ХДС и СДПГ должны проявить решимость и пройти путь глубоких реформ, несмотря на возможные краткосрочные политические потери.

Мерц смог преодолеть главное препятствие для серьезных решений его будущего правительства – речь идет о так называемом "долговом тормозе" ("ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье "Сделать Германию сильной снова").

Этот шаг открывает возможности для роста расходов на оборону, инфраструктуру, науку, цифровизацию и защиту климата.

Ослабить жесткие бюджетные ограничения и утвердить инвестиционную программу объемом 1 триллион евро удалось еще до формирования нового правительства, старым составом немецкого парламента.

Впрочем, увеличение расходов само по себе не решит проблемы, вызванные двухлетней рецессией. Чтобы изменить тренд, правительство должно инвестировать разумно и целенаправленно.

В этом контексте коалиционное соглашение разочаровывает.

Оно не содержит реформ по уменьшению бюрократии, стимулированию частных инвестиций и подготовке к неизбежному демографическому сокращению.

Правительство также должно предложить четкий план преодоления падения спроса на экспорт, которое обостряется из-за усиления конкуренции со стороны Китая, в частности в автомобильном секторе – как в ЕС, так и на третьих рынках.

Зато коалиционное соглашение подтверждает приверженность правительства международному правопорядку и многосторонним институтам, а также признает системное соперничество с Китаем.

Новое правительство будет стремиться усилить стратегический суверенитет ЕС и помочь создать EuroStack – общеевропейскую цифровую инфраструктуру, которая сможет конкурировать с глобальными игроками.

Коалиция Мерца демонстрирует готовность к лидерству в тесном сотрудничестве с Францией и Польшей, обещает больше гибкости в процессе расширения ЕС, а также стремится укрепить способность Евросоюза к принятию решений путем расширения практики голосования квалифицированным большинством в вопросах внешней политики и политики безопасности.

Также в коалиционном соглашении посылают четкий сигнал Венгрии, что Германия больше не будет закрывать глаза на ее авторитарные тенденции.

Однако предложенные механизмы пока не дают гарантий реального влияния. В итоге правительство Мерца может оказаться менее влиятельным в Брюсселе, чем ему хотелось бы.

Подробнее – в материале Даниэлы Шварцер Худшее время для нового канцлера: что будет мешать успеху правительства Фридриха Мерца.