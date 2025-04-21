The Times: Британія у 16 разів збільшить виробництво 155-мм боєприпасів

Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках.

Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

На майданчиках по всій Великій Британії будуть встановлені вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-мм боєприпасах.

Розширення виробництва власних боєприпасів відбувається на тлі того, як британські та європейські оборонні компанії відмовляються від купівлі американського обладнання на тлі побоювань, що президент Дональд Трамп зробив США ненадійним партнером.

До літа компанія BAE Systems збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів, порівняно з показниками дворічної давнини, щоб задовольнити попит, викликаний війною в Україні.

Використовуючи першу у світі інноваційну технологію, яка стала найбільшим переворотом у виробництві вибухових речовин за останні п'ять десятиліть, BAE тепер хоче виробляти свою власну вибухівку і продавати технологію по всьому світу.

Раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX зі США і Франції.

Компанія, найбільший оборонний підрядник у Європі, сподівається досягти становища, за якого її боєприпаси виготовлятимуться без будь-яких американських компонентів або матеріалів, і їх можна буде використовувати та продавати без будь-яких обмежень з боку Америки.

BAE Systems є єдиною компанією у Великій Британії, яка виробляє 155-мм снаряди, і значна частина цих боєприпасів була передана Україні, що призвело до небезпечного дефіциту у Великій Британії.

Нещодавно Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою високопотужних радіохвиль.

А на початку грудня британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.