Чому на тлі гучних провалів експерти оцінили зовнішню політику України у 2024 році як успішну

Наприкінці минулого тижня Рада зовнішньої політики "Українська призма" представила дослідження "Дипломатія воєнного часу" про ефективність зовнішньої політики України. Це вже десятий щорічний аналіз, і втретє є змога оцінити роботу нашої дипломатії у часи повномасштабної агресії РФ.

Парадоксально, але хоча ми і втратили на напрямках, які є для України пріоритетними, загальна оцінка зовнішньої політики поліпшилася.

А все через те, що на низці напрямків, які привертають менше медійної уваги, діяльність та стратегія України виявилися значно більш успішними, ніж рік тому.

Про ефективність зовнішньої політики України у 2024 році – у тексті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від G7 до Угорщини: як експерти оцінили дії України за рік на світовій арені. Далі – стислий його виклад.

Отже, за 2024 рік українська зовнішня політика отримала 4,23 бала з 5 можливих. Це – тверда "четвірка з плюсом", і це – зовсім трохи більше, ніж було торік (4,19 бала).

Таке зростання забезпечив один критерій: стратегічні комунікації, за якими рік тому Україна отримала "четвірку", а тепер має "чотири з плюсом".

А от чи можна говорити про добру результативність? Це спірне питання. Адже у 2024 році фокус уваги був на відносинах України з США, а також на збереженні військової допомоги, передусім американської.

З одного боку, можна говорити про невдачу на цьому напрямі – зараз, у 2025 році, ми вже знаємо, що попри усі зусилля американська допомога не стала гарантованою. Та з іншого боку, Україна досягла успіху на альтернативних треках. Протягом року відбувався активний пошук альтернативних варіантів постачання зброї у зв’язку з вичерпанням запасів окремих країн, завдяки чому з’явився формат "данської моделі" фінансування закупівель в українських виробників, нагадує дослідження "Призми".

Є й інші успіхи – у кроках до використання російських заморожених активів тощо. Та давайте розглянемо за секторами.

У відносинах з Європейським Союзом, а також у питанні інтеграції до ЄС Україна традиційно отримує найвищий бал – тверду "п’ятірку" за усіма критеріями.

У питанні інтеграції України до НАТО у 2024 році експертна оцінка показала зростання бала з 4,5 до 4,75.

Україні так і не вдалося змінити позицію окремих країн-членів щодо нашого запрошення до членства в Альянсі, нагадує "Українська призма".

Аналітики пояснюють, що у 2024 році експертна оцінка показала зростання через те, що стратегічні комунікації України щодо майбутнього членства в НАТО перестали бути двозначними: "Як президент, так і інші високопосадовці чітко транслювали і на внутрішню, і на зовнішню аудиторію, що членство України в Альянсі є найкращою гарантією безпеки. Наприкінці року, коли розпочалися розмови щодо можливих мирних перемовин з РФ, українське керівництво також чітко визначало у всіх виступах та інтерв'ю, що членство в Альянсі не є предметом торгу з Москвою".

Якщо у 2023 році зусилля України у відносинах з державами-членами G7 отримали найвищий бал для п'яти держав – це Франція, Італія, Канада, Велика Британія та Японія, то у 2024-му "відмінників" лишилося тільки два – Японія та Британія.

Одночасно з невеличким падінням рейтингу за напрямками, до яких прикута суспільна увага, відбулося суттєве зростання у відносинах України з іншими державами. Найпоказовіший приклад, який, втім, перебуває поза фокусом "ЄвроПравди" – це "відкриття Індії". Рейтинг уваги України до цієї країни буквально злетів – з 3 балів у 2023 році до 4,75, тобто майже найвищого бала, у 2024-му.

У Європі найрізкіші зміни відбулися у відносинах з Угорщиною, де рейтинг зріс з 2,5 до 4 балів за один рік.

Незначне покращення відбулося у політиці України щодо відносин з Молдовою та Польщею, і останнє для України має особливу вагу.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Від G7 до Угорщини: як експерти оцінили дії України за рік на світовій арені.