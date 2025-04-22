Почему на фоне громких провалов эксперты оценили внешнюю политику Украины в 2024-м как успешную

В конце прошлой недели Совет внешней политики "Украинская призма" представил исследование "Дипломатия военного времени" об эффективности внешней политики Украины. Это уже десятый ежегодный анализ, и в третий раз есть возможность оценить работу нашей дипломатии во времена полномасштабной агрессии РФ.

Парадоксально, но хотя мы и потеряли на направлениях, которые являются для Украины приоритетными, общая оценка внешней политики улучшилась.

А все потому, что на ряде направлений, которые привлекают меньше медийного внимания, деятельность и стратегия Украины оказались значительно более успешными, чем год назад.

О результатах внешней политики Украины в 2024 году – в тексте редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От G7 до Венгрии: как эксперты оценили действия Украины за год на мировой арене. Далее – краткое его изложение.

Итак, за 2024 год украинская внешняя политика получила 4,23 балла с 5 возможных. Это – твердая "четверка с плюсом", и это – совсем немного больше, чем было в прошлом году (4,19 балла).

Такой рост обеспечил один критерий: стратегические коммуникации, по которым год назад Украина получила "четверку", а теперь имеет "четыре с плюсом".

А вот можно ли говорить о хорошей результативности? Это спорный вопрос. Ведь в 2024 году фокус внимания был на отношениях Украины с США, а также на сохранении военной помощи, прежде всего американской.

С одной стороны, можно говорить о неудаче на этом направлении – сейчас, в 2025 году, мы уже знаем, что несмотря на все усилия американская помощь не стала гарантированной. Но с другой стороны, Украина достигла успеха на альтернативных треках. В течение года происходил активный поиск альтернативных вариантов поставок оружия в связи с исчерпанием запасов отдельных стран, благодаря чему появился формат "датской модели" финансирования закупок у украинских производителей, напоминает исследование "Призмы".

Есть и другие успехи – в шагах к использованию российских замороженных активов и тому подобное. Но давайте рассмотрим по секторам.

В отношениях с Европейским Союзом, а также в вопросе интеграции в ЕС Украина традиционно получает самый высокий балл – твердую "пятерку" по всем критериям.

В вопросе интеграции Украины в НАТО в 2024 году экспертная оценка показала рост балла с 4,5 до 4,75.

Украине так и не удалось изменить позицию отдельных стран-членов относительно нашего приглашения к членству в Альянсе, напоминает "Украинская призма".

Аналитики объясняют, что в 2024 году экспертная оценка показала рост из-за того, что стратегические коммуникации Украины относительно будущего членства в НАТО перестали быть двусмысленными: "Как президент, так и другие высокопоставленные чиновники четко транслировали и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию, что членство Украины в Альянсе является лучшей гарантией безопасности. В конце года, когда начались разговоры о возможных мирных переговорах с РФ, украинское руководство также четко определяло во всех выступлениях и интервью, что членство в Альянсе не является предметом торга с Москвой".

Если в 2023 году усилия Украины в отношениях с государствами-членами G7 получили высший балл для пяти государств – это Франция, Италия, Канада, Великобритания и Япония, то в 2024-м "отличников" осталось только два – Япония и Великобритания.

Одновременно с небольшим падением рейтинга по направлениям, к которым приковано общественное внимание, произошел существенный рост в отношениях Украины с другими государствами. Самый показательный пример, который, впрочем, находится вне фокуса "ЕвроПравды" – это "открытие Индии". Рейтинг внимания Украины к этой стране буквально взлетел – с 3 баллов в 2023 году до 4,75, то есть почти наивысшего балла, в 2024-м.

В Европе самые резкие изменения произошли в отношениях с Венгрией, где рейтинг вырос с 2,5 до 4 баллов за один год.

Незначительное улучшение произошло в политике Украины в отношениях с Молдовой и Польшей, и последнее для Украины имеет особое значение.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко От G7 до Венгрии: как эксперты оценили действия Украины за год на мировой арене.