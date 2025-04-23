Як українці піднімають польську економіку і які проблеми Польщі вирішують

"На соціальну допомогу українцям іде набагато більше коштів, ніж вони сплачують податків", – писав у соцмережах Славомір Менцен, один з провідних кандидатів у президенти Польщі.

У Польщі, особливо від політиків правого крила, все частіше звучать гасла на кшталт: "Українцям у Польщі живеться краще, ніж полякам".

Попри те, що такі тези не зовсім відповідають дійсності, вони падають на сприятливий ґрунт. Результати різних соцопитувань показують погіршення ставлення поляків до українців.

Тим не менш, у найближчі десятиліття саме українці можуть стати одним із головних рятівних кіл для польської економіки, йдеться в статті економіста, керівника відділу новин та інновацій xyz.pl Цезарія Щепанського Мігранти, що рятують Польщу? Яку роль отримали українці у польській економіці. Далі – стислий її виклад.

Наприкінці 2024 року в Польщі перебували приблизно 1,5 мільйона українців, з яких майже мільйон – біженці, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни (більше, ніж у Польщі, їх живе лише в Німеччині – 1,15 мільйона).

За підрахунками аналітиків Банку національного господарства, наприкінці 2024-го українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців.

Сьогодні трудова активність поляків (віком 15–89 років) становить приблизно 59%, а українців у Польщі – 70–80%.

За даними аналітиків Банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5–2,4% в межах року, а за підрахунками Головного статистичного управління, 2024-го ВВП зріс аж на 2,9%. Тобто, простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки.

Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною.

Зокрема, 2024 року в Україну експортовано товарів на суму 11,8 млрд євро, а з України імпортовано – на 4,4 млрд євро.

А як бути зі звинуваченнями в тому, нібито українці погано впливають на фінансову ситуацію поляків?

Можна зустріти думку, що через приїзд великої кількості біженців у Польщі подорожчала оренда житла. Насправді це не так: ціни зросли лише на 0,2%.

2024 року у рамках програми щомісячної допомоги "800+" Польща виплатила українцям 2,8 млрд злотих. Проте, за оцінками Банку національного господарства, на кожен злотий, виплачений в межах "800+", припадає 5,4 злотого, які українці повертають державі.

У дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент – демографічну ситуацію.

За даними дослідження порталу Birth Gauge, 2024 року на кожну жінку в Польщі припадало 1,12 дитини. Це один із найгірших показників у всій Європі.

Нагадаємо: для відтворення поколінь показник має становити щонайменше 2,2. У Польщі такий рівень народжуваності востаннє спостерігався наприкінці 1980-х. Відтоді він постійно знижується.

Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система.

На додачу – даватиметься взнаки нестача робочих рук, почнеться крах ринку нерухомості.

За підрахунками Головного статистичного управління, щоб утримати демографічний рівень, який є зараз (60 працівників на 40 пенсіонерів), Польща повинна впродовж наступного десятиліття залучити щонайменше 2,6 мільйона людей працездатного віку.

Наразі лише 20% українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, готові залишитися тут назавжди. Серед українців, які приїхали до 2022 року, таку готовність декларують приблизно 50%.

І подальше поширення популізму щодо українців у Польщі аж ніяк не сприятиме покращенню ситуації.

Докладніше – в матеріалі Цезарія Щепанського Мігранти, що рятують Польщу? Яку роль отримали українці у польській економіці.