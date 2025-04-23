Как украинцы поднимают польскую экономику и какие проблемы Польши решают

"На социальную помощь украинцам уходит гораздо больше средств, чем они платят налогов", – писал в соцсетях Славомир Менцен, один из ведущих кандидатов в президенты Польши.

В Польше, особенно от политиков правого крыла, все чаще звучат лозунги вроде: "Украинцам в Польше живется лучше, чем полякам".

Несмотря на то, что такие тезисы не совсем соответствуют действительности, они падают на благоприятную почву. Результаты различных соцопросов показывают ухудшение отношения поляков к украинцам.

Тем не менее, в ближайшие десятилетия именно украинцы могут стать одним из главных спасательных кругов для польской экономики, идет речь в статье экономиста, руководителя отдела новостей и инноваций xyz.pl Цезария Щепанского Мигранты, которые спасут Польшу? Какую роль получили украинцы в польской экономике. Далее – краткое ее изложение.

В конце 2024 года в Польше находились примерно 1,5 миллиона украинцев, из которых почти миллион – беженцы, приехавшие после начала полномасштабной российско-украинской войны (больше, чем в Польше, их живет только в Германии – 1,15 миллиона).

По подсчетам аналитиков Банка национального хозяйства, в конце 2024-го украинцы составляли 5% всех работников Польши. Главное статистическое управление сообщает, что тогда работало почти 700 тысяч украинцев.

Сегодня трудовая активность поляков (в возрасте 15-89 лет) составляет примерно 59%, а украинцев в Польше – 70-80%.

По данным аналитиков Банка национального хозяйства, украинцы способствуют росту польского ВВП на 0,5-2,4% в пределах года, а по подсчетам Главного статистического управления, в 2024-м ВВП вырос аж на 2,9%. То есть, проще говоря, украинцы в значительной степени являются движущей силой польской экономики.

Также польская экономика неплохо зарабатывает на торговле с Украиной.

В частности, в 2024 году в Украину экспортировано товаров на сумму 11,8 млрд евро, а из Украины импортировано – на 4,4 млрд евро.

А как быть с обвинениями в том, якобы украинцы плохо влияют на финансовую ситуацию поляков?

Можно встретить мнение, что из-за приезда большого количества беженцев в Польше подорожала аренда жилья. На самом деле это не так: цены выросли всего на 0,2%.

В 2024 году в рамках программы ежемесячной помощи "800+" Польша выплатила украинцам 2,8 млрд злотых. Однако, по оценкам Банка национального хозяйства, на каждый злотый, выплаченный в рамках "800+", приходится 5,4 злотых, которые украинцы возвращают государству.

В дискуссии вокруг положительного или отрицательного влияния украинцев на польскую экономику часто игнорируют чрезвычайно важный аргумент – демографическую ситуацию.

По данным исследования портала Birth Gauge, в 2024 году на каждую женщину в Польше приходилось 1,12 ребенка. Это один из худших показателей во всей Европе.

Напомним: для воспроизводства поколений показатель должен составлять не менее 2,2. В Польше такой уровень рождаемости в последний раз наблюдался в конце 1980-х. С тех пор он постоянно снижается.

Из-за демографических проблем через несколько лет может развалиться пенсионная система.

Вдобавок – будет ощущаться нехватка рабочих рук, начнется крах рынка недвижимости.

По подсчетам Главного статистического управления, чтобы удержать демографический уровень, который есть сейчас (60 работников на 40 пенсионеров), Польша должна в течение следующего десятилетия привлечь не менее 2,6 миллиона человек трудоспособного возраста.

Сейчас только 20% украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной войны, готовы остаться здесь навсегда. Среди украинцев, которые приехали до 2022 года, такую готовность декларируют примерно 50%.

И дальнейшее распространение популизма в отношении украинцев в Польше отнюдь не будет способствовать улучшению ситуации.

Подробнее – в материале Цезария Щепанского Мигранты, которые спасут Польшу? Какую роль получили украинцы в польской экономике.