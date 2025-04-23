Як має діяти Європа, щоби вижити без нинішнього безпекового партнерства з США

Світовий порядок, очолюваний США, яким ми його знали, більше не існує.

У міру того як тектонічні плити геополітики продовжують зміщуватися, завдання Європи – зберегти свої інституції та не допустити повернення світу до епохи, коли "право сили" домінує над "силою права" – епохи, де влада концентрується в руках сильних лідерів у Вашингтоні, Москві та Пекіні.

Впоратися з цим викликом означає радикально переглянути давно усталені уявлення та переконання.

Про те, як має трансформуватися Європа, щоб захистити демократію і свій спосіб життя, читайте в колонці колишнього генерального секретаря НАТО (2009–2014) Андерса Фог Расмуссена Безпека без надії на США: як має змінитися Європа для захисту від нової війни. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки попереджає, що Європа не зможе захистити демократію і свій спосіб життя завдяки "м’якій силі".

"Нам потрібно відкинути табу, що вкорінилися, і знову навчитися мови "жорсткої сили. Це – єдиний шлях до стримування та захисту від тих, хто прямо загрожує нашим цінностям і інтересам", – вважає Андерс Фог Расмуссен.

Він наголошує, що оголошених зобов’язань витратити сотні мільярдів євро на оборону недостатньо.

"Щоб просто йти в ногу з військовим розвитком Росії, Європі потрібно щонайменше подвоїти свої оборонні інвестиції. І я навіть скажу більше – Європа повинна прагнути до 4% ВВП до 2028 року", – вважає колишній генсек НАТО.

Автор колонки також підкреслює, що європейські витрати мають бути зведені не лише до військових закупівель, а й направлені на технологічні інновації – саме вони лежать в основі "жорсткої сили" США та Китаю.

Окрім фінансування оборони й технологій, попереджає Расмуссен, Європа повинна укласти новий суспільний договір.

"Ми не повинні відмовлятися від того, що робить нас європейцями, але маємо переосмислити деякі постулати старої моделі соціальної держави. Свобода – не безкоштовна. Європейські лідери повинні чесно та відкрито говорити про виклики, які перед нами стоять, і про те, чого вони вимагають. Ці рішення можуть бути непопулярними, але ми повинні пам’ятати: ми увійшли в епоху кризи", – підкреслює колишній генсек НАТО.

Він вважає, що європейці мають бути оснащені навичками та ресурсами для самозахисту. А тому, як виборювати свободу та будувати стійкість, можуть навчитися від українців і тайванців, пише автор колонки.

А ще Європа, на думку Расмуссена, має об'єднати демократії.

"Коаліція демократичних країн – умовно D7 – може створити нові інструменти для відкритої торгівлі та економічної співпраці, оборонних альянсів, обміну розвідданими та доступу до критичних ресурсів", – пропонує колишній генсек НАТО.

Він підкреслює, що мета – не замінити Америку, а забезпечити, щоб Європа залишалася сильною незалежно від підтримки США.

Однодумцями Європейського Союзу можуть бути Велика Британія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія. Крім того, на думку автора колонки, Брюсселю слід знайти нові формати взаємодії з Індією – демократією, яка вже незабаром може стати третьою економікою світу.

Отже, Расмуссен наголошує, що Європа має підготуватися до світу, де Америка не лише непередбачувана, а й може бути вороже налаштованою та експансіоністською.

"Нові обставини вимагають нових стратегій. Захист демократії – не глядацький вид спорту. Нам доведеться піти на певні жертви, бо альтернатива – жахлива. Європа має шанс стати лідером вільного світу. Наші нащадки не пробачать, якщо ми його згаємо", – резюмує колишній генсек НАТО.

Докладніше – в колонці Андерс Фог Расмуссен Безпека без надії на США: як має змінитися Європа для захисту від нової війни.